Honor Magic 8 Pro cala drasticamente di prezzo tramite l'applicazione di un codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, in occasione della tornata di offerte e promo dedicata al mese di luglio, è disponibile un coupon che fa calare il prezzo dell'Honor Magic 8 Pro: il codice sconto dal valore di 60€ è CDJULY60 per un costo totale e finale d'acquisto di 847,36€.

La spedizione del telefono è prevista tra il 7 e il 12 luglio. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Honor Magic 8 Pro si presenta come uno smartphone di fascia alta. Il dispositivo è dotato di certificazione IP68/69K, caratteristica che lo rende resistente all'acqua e alla polvere.