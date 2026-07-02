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Honor Magic 8 Pro cala drasticamente di prezzo tramite l'applicazione di un codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, in occasione della tornata di offerte e promo dedicata al mese di luglio, è disponibile un coupon che fa calare il prezzo dell'Honor Magic 8 Pro.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   02/07/2026
Honor Magic 8 Pro

Su AliExpress, oggi, in occasione della tornata di offerte e promo dedicata al mese di luglio, è disponibile un coupon che fa calare il prezzo dell'Honor Magic 8 Pro: il codice sconto dal valore di 60€ è CDJULY60 per un costo totale e finale d'acquisto di 847,36€.

La spedizione del telefono è prevista tra il 7 e il 12 luglio. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Honor Magic 8 Pro si presenta come uno smartphone di fascia alta. Il dispositivo è dotato di certificazione IP68/69K, caratteristica che lo rende resistente all'acqua e alla polvere.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Dal punto di vista del design, lo spessore di 8,3 mm contribuisce a una buona sensazione in mano. Il comparto visivo è affidato a un display da 6,71" con risoluzione 1256 x 2808 pixel, basato su tecnologia LTPO OLED, pensata per garantire fluidità, qualità dei colori e un consumo energetico più efficiente. Sul fronte delle prestazioni, Magic 8 Pro integra il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

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L'autonomia è affidata a una batteria da 7100 mAh, che assicura una durata elevata durante l'utilizzo quotidiano, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Anche il comparto multimediale è uno dei punti di forza del dispositivo.

La fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.6 è progettata per garantire scatti dettagliati e luminosi, mentre la fotocamera frontale da 50 megapixel offre selfie di alta qualità. Sul piano della connettività, lo smartphone dispone di Bluetooth 6.0

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