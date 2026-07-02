Un video trapelato mostra Aion: un sistema operativo costruito da Microsoft attorno a Copilot

Il progetto si basa su una versione alleggerita del codice di Windows , identificata internamente come Win3, e sfrutta principalmente tecnologie web. L'obiettivo era immaginare un sistema operativo capace di offrire un'esperienza moderna, rapida e fortemente orientata all'assistenza intelligente .

Una delle novità più interessanti è rappresentata dalla funzione Spaces, che organizza automaticamente applicazioni e siti web in gruppi accessibili rapidamente dalla barra delle applicazioni o dal menu principale. Questa soluzione consente di riaprire con un solo clic interi gruppi di attività già utilizzati.

Perché Microsoft stava (o sta) lavorando ad Aion?

Aion è stato progettato principalmente per eseguire applicazioni web e siti Internet, senza supportare i tradizionali programmi Windows. Quando l'utente necessita di software desktop, il sistema sfrutta Windows 365 per collegarsi a un PC nel cloud ed eseguire le applicazioni in streaming.

Nel filmato viene comunque citata anche una variante capace di funzionare sopra Windows 11, mantenendo la compatibilità con le applicazioni tradizionali.

Secondo le fonti, Aion avrebbe avuto carattere puramente sperimentale e sarebbe stato utilizzato per studiare come potrebbe evolversi il desktop se progettato fin dall'inizio attorno a un'intelligenza artificiale avanzata. Non è chiaro se Microsoft abbia intenzione di trasformare il progetto in un prodotto commerciale.