Stangata Microsoft 365 per Copilot: interviene l'Antitrust italiana

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Microsoft Ireland Operations Ltd. e Microsoft S.r.l. per presunte pratiche commerciali scorrette legate agli abbonamenti Microsoft 365. Al centro dell'indagine ci sono le modalità con cui sarebbero stati comunicati agli utenti gli aumenti di prezzo conseguenti all'integrazione dei servizi di intelligenza artificiale Copilot e Designer.

Secondo l'AGCM, le informazioni fornite ai consumatori sarebbero state presentate in maniera frammentata, senza mettere adeguatamente in evidenza le modifiche introdotte nell'abbonamento. L'obiettivo dell'istruttoria sarà verificare se gli utenti siano stati messi nelle condizioni di comprendere pienamente le novità prima del rinnovo del servizio.