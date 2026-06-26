Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5 è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Siamo arrivati all'ultimo giorno del Prime Day di Amazon: restano poche ore per approfittare delle numerose offerte lanciate in questi giorni. Tra le più interessanti segnaliamo Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5, ora disponibile con uno sconto del 54%.
Il gioco è proposto a 27,69 euro, con un risparmio di circa 32 euro rispetto al prezzo di listino di 59,99 euro. Si tratta del minimo storico registrato finora su Amazon. Se siete interessati, potete raggiungere la pagina dell'offerta a questo link tramite il box qui sopra.
Un'esperienza completa
Alan Wake 2 è il sequel del survival horror in terza persona di Remedy che prosegue le vicende dell'omonimo protagonista Alan Wake. Intrappolato nel Luogo Buio, una dimensione alternativa e inquietante dove le sue storie prendono vita, lo sfortunato scrittore dovrà trovare un modo di scappare e fermare i piani della Presenza Oscura. Vestiremo anche i panni di Saga Anderson, un'investigatrice dell'FBI che indaga su una misteriosa serie di omicidi a Bright Falls, che in qualche modo sembrano collegati ad Alan Wake. Durante l'avventura sarà possibile passare da un protagonista all'altro in quasi qualsiasi momento, con il giocatore che dunque avrà piena libertà sull'ordine e i ritmi con cui proseguire le due storie. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di Alan Wake 2.
La Deluxe Edition include diversi contenuti extra, tra cui Alan Wake Remastered, elencati di seguito:
- Gioco base
- Edizione digitale di Alan Wake Remastered
- Pass espansione (Night Springs e Lake House)
- Copertina reversibile con grafica esclusiva
- Skin Fucile del nord per Saga
- Skin Fucile Parliament per Alan
- Giacca a vento cremisi per Saga
- Abito da celebrità per Alan
- Ciondolo lanterna per Saga
- Abiti Alan Wake classici
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