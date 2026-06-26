Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5 è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Il gioco è proposto a 27,69 euro , con un risparmio di circa 32 euro rispetto al prezzo di listino di 59,99 euro. Si tratta del minimo storico registrato finora su Amazon. Se siete interessati, potete raggiungere la pagina dell'offerta a questo link tramite il box qui sopra.

Un'esperienza completa

Alan Wake 2 è il sequel del survival horror in terza persona di Remedy che prosegue le vicende dell'omonimo protagonista Alan Wake. Intrappolato nel Luogo Buio, una dimensione alternativa e inquietante dove le sue storie prendono vita, lo sfortunato scrittore dovrà trovare un modo di scappare e fermare i piani della Presenza Oscura. Vestiremo anche i panni di Saga Anderson, un'investigatrice dell'FBI che indaga su una misteriosa serie di omicidi a Bright Falls, che in qualche modo sembrano collegati ad Alan Wake. Durante l'avventura sarà possibile passare da un protagonista all'altro in quasi qualsiasi momento, con il giocatore che dunque avrà piena libertà sull'ordine e i ritmi con cui proseguire le due storie. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di Alan Wake 2.

La Deluxe Edition include diversi contenuti extra, tra cui Alan Wake Remastered, elencati di seguito: