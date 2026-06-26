Alaloth si aggiorna alla versione 2.0 con Spellcraft, in arrivo anche il primo DLC

Le novità di Spellcraft

L'elemento centrale dell'aggiornamento è il sistema di magia, completamente rivisto. Quasi tutti gli incantesimi sono stati ribilanciati attraverso modifiche ai valori, alla progressione e alle interazioni, con l'obiettivo di rendere il combattimento più equilibrato e offrire una maggiore varietà nelle scelte del giocatore. Anche le evocazioni sono state oggetto di un'importante revisione, mentre la magia nelle fasi finali dell'avventura è stata leggermente ridimensionata per migliorare il bilanciamento complessivo.

Tra le novità più richieste arriva inoltre la possibilità di scegliere il livello di difficoltà fin dall'inizio della partita. I giocatori potranno selezionare una delle quattro modalità: Story, Adventurer, Champion e Legend of Plamen; mentre Hardcore e Permadeath resteranno modalità sbloccabili una volta completato il gioco.

Spellcraft introduce anche nuove missioni, personaggi non giocanti e una revisione del sistema di bottino. Sono state aggiunte numerose armi con incastonature, rafforzando il ruolo del crafting, delle gemme e della personalizzazione dell'equipaggiamento. Il team ha inoltre corretto numerosi bug, sistemato dialoghi, condizioni delle missioni, refusi e migliorato ulteriormente tutte le localizzazioni, comprese quelle realizzate con il contributo della community.

Una particolare attenzione è stata dedicata anche alla cosiddetta Primal Quest, una delle quest più discusse fin dai tempi dell'Accesso Anticipato. Senza entrare nei dettagli della trama, gli sviluppatori spiegano di aver introdotto una nuova missione che rende più chiari e accessibili gli effetti delle decisioni prese dal giocatore nel corso dell'avventura, facilitando la comprensione di questa linea narrativa.

Guardando al futuro, Gamera Interactive ha confermato che il primo DLC di Alaloth sarà presentato ufficialmente a metà luglio, occasione in cui verranno svelati tutti i dettagli e la data di uscita. Lo studio ha precisato che i lavori sugli aggiornamenti non si fermeranno: tra i prossimi obiettivi figurano la futura versione 3.0, la campagna del DLC, le attese edizioni console e altre iniziative legate al franchise. Gli sviluppatori hanno inoltre celebrato un nuovo traguardo, annunciando che Alaloth: Champions of The Four Kingdoms ha superato quota 150.000 giocatori dalla pubblicazione dell'Accesso Anticipato nel 2022. Per festeggiare sia questo risultato è stato pubblicato il pacchetto cosmetico Luminous Redeemer Armor Pack, disponibile al prezzo di 1,99 euro.