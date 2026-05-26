La versione 2.0 di Alaloth arriva a giugno, con l'aggiornamento Spellcraft

Lo studio di sviluppo italiano Gamera Interactive ha confermato l'arrivo a giugno di Spellcraft , il prossimo grande aggiornamento gratuito per il gioco di ruolo d'azione Alaloth: Champions of The Four Kingdoms . Secondo il team, non si tratterà di una semplice patch, ma di una vera e propria evoluzione del gioco, descritta apertamente con un ambizioso "Alaloth 2.0".

Tantissime novità

L'aggiornamento sarà incentrato soprattutto sulla revisione del sistema magico e dell'esperienza endgame, entrambi ribilanciati "da zero". Gli sviluppatori spiegano di aver lavorato per mesi analizzando dati legati ai comportamenti dei giocatori, alla progressione e ai principali punti critici segnalati dalla community, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza complessiva.

Nel messaggio pubblicato dal team, viene sottolineato come Spellcraft rappresenti uno dei risultati più importanti raggiunti finora dallo studio: "contiene mesi di lavoro, discussioni, iterazioni e miglioramenti che pianificavamo da molto tempo". L'update introdurrà anche nuovi sistemi, modifiche ai valori di scaling, missioni aggiuntive, personaggi non giocanti e altri contenuti che verranno mostrati più nel dettaglio nelle prossime settimane.

Lo studio ha inoltre anticipato che l'estate sarà un periodo particolarmente importante per il futuro del progetto. Tra Summer Game Fest e Gamescom, Gamera promette diversi annunci non soltanto legati ad Alaloth, ma anche ai futuri progetti collegati al suo universo narrativo. Gli sviluppatori parlano infatti della creazione di una nuova infrastruttura pensata per connettere studio, community e produzioni future "in modi che prima non erano possibili".

Contestualmente all'annuncio è stato pubblicato anche l'Heartwood Set, un nuovo pacchetto cosmetico a tema elfico dedicato agli utilizzatori di magia naturale. Il set va ad affiancarsi al precedente Rimeward Set, ampliando le opzioni estetiche disponibili per la personalizzazione dei personaggi.

Nella parte finale del lungo messaggio, il team ha poi affrontato anche aspetti più personali e legati alla gestione della community. Il director del progetto, Alberto Belli, ha raccontato di aver affrontato giorni molto difficili dopo la perdita improvvisa del padre e, pochi giorni più tardi, della nonna, eventi che hanno inevitabilmente complicato la pubblicazione dell'annuncio e l'organizzazione del lavoro.

Gli sviluppatori hanno inoltre difeso il loro approccio diretto nei confronti dei giocatori e delle recensioni ricevute su Steam, spiegando di aver sempre cercato di rispondere con trasparenza ai feedback. "Non abbiamo mai mancato di rispetto a nessuno", scrive il team, sottolineando però la frustrazione nel vedere ripetersi informazioni ritenute scorrette anche dopo numerosi chiarimenti pubblici.

Tra gli esempi citati compare anche la questione delle localizzazioni, accusate da alcuni utenti di sembrare generate tramite intelligenza artificiale. Gli sviluppatori definiscono "estenuante" dover continuare a smentire certe affermazioni, soprattutto per un team indipendente che considera molto importante la percezione del pubblico su Steam.

Il messaggio si conclude con un invito rivolto ai giocatori soddisfatti dell'esperienza: lasciare una recensione positiva sulla piattaforma di Valve per supportare concretamente il progetto.