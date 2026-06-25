0

Le migliori offerte sui videogiochi per il Prime Day Amazon: ce n'è per tutti i gusti (e per tutte le console)

Su Amazon, in occasione delle offerte del Prime Day, sono disponibili una serie di interessanti offerte sui videogiochi, scopriamo le più allettanti.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/06/2026
Blue Prince

Su Amazon, in occasione delle offerte del Prime Day, sono disponibili una serie di interessanti offerte sui videogiochi, andiamo a scoprire le più allettanti. Questi titoli e queste promo sono state selezionate tenendo conto della percentuale di sconto, della validità (più o meno oggettiva) del titolo stesso e del costo finale, tentando di diversificare le console di riferimento, molti di essi sono al loro minimo storico:

Ulteriori dettagli sui giochi

Partendo dalla selezione effettuata per quanto riguarda i possessori di una PlayStation 5, troviamo titoli come Dragon Quest VII Reimagined, uno dei remake più riusciti degli ultimi anni e la Deluxe Edition di Alan Wake 2, anch'esso titolo attesissimo sequel del leggendario primo capitolo.

A questi affiancano uno dei JRPG più riusciti come Metaphor: ReFantazio, un indie dalle mille sfaccettature come Blue Prince e un classico come God of War: Ragnarok che, in vista dell'uscita di Laufey, torna assolutamente di moda.

Det 4K 141

Su Switch 2, invece, non poteva non essere citato Mario Tennis Fever (per ovvi motivi) e due titoli molto diversi da loro: da una parte l'ultimo capitolo della saga degli Assassini di Ubisoft ambientato in Giappone e dall'altra un titolo dedicato a Sonic (che festeggia 35 anni).

033 Yoko Nahobino And Tao

Chiudono la lista due titoli per Xbox dal sapore orientale: Ninja Gaiden 4 per chi ha voglia di un action allo stato pure e Shin Megami Tensei V: Vengeance per chi vuole lasciarsi ammaliare dallo straordinario mondo realizzato da Atlus. Fateci sapere quale vi interessa!

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Le migliori offerte sui videogiochi per il Prime Day Amazon: ce n'è per tutti i gusti (e per tutte le console)