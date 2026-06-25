Le migliori offerte sui videogiochi per il Prime Day Amazon: ce n'è per tutti i gusti (e per tutte le console)

Su Amazon, in occasione delle offerte del Prime Day, sono disponibili una serie di interessanti offerte sui videogiochi, andiamo a scoprire le più allettanti. Questi titoli e queste promo sono state selezionate tenendo conto della percentuale di sconto, della validità (più o meno oggettiva) del titolo stesso e del costo finale, tentando di diversificare le console di riferimento, molti di essi sono al loro minimo storico: