Le migliori offerte sui videogiochi per il Prime Day Amazon: ce n'è per tutti i gusti (e per tutte le console)

Su Amazon, in occasione delle offerte del Prime Day, sono disponibili una serie di interessanti offerte sui videogiochi, andiamo a scoprire le più allettanti. Questi titoli e queste promo sono state selezionate tenendo conto della percentuale di sconto, della validità (più o meno oggettiva) del titolo stesso e del costo finale, tentando di diversificare le console di riferimento, molti di essi sono al loro minimo storico:
- Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5: sconto del 54% e prezzo finale di 27,69€ (minimo storico)
- Dragon Quest VII Reimagined per PS5: sconto del 31% e prezzo finale di 48,44€ (minimo storico)
- Metaphor: ReFantazio per PS5: sconto del 52% e prezzo finale di 30,30€ (minimo storico)
- God of War: Ragnarok per PS5: sconto del 53% e prezzo finale di 37,90€
- Blue Prince per PS5: sconto del 29% e prezzo finale di 24,99€ (minimo storico)
- Assassin's Creed Shadows per Switch 2: sconto del 41% e prezzo finale di 35,14€
- Mario Tennis Fever per Switch 2: sconto del 38% e prezzo finale di 49,49€ (minimo storico)
- Sonic x Shadow Generations per Switch 2: sconto del 30% e prezzo finale di 38,23€
- Ninja Gaiden 4 per Xbox Series X: sconto del 59% e prezzo finale di 28,99€ (minimo storico)
- Shin Megami Tensei V: Vengeance per Xbox Series X: sconto del 31% e prezzo finale di 16,62€ (minimo storico)
Ulteriori dettagli sui giochi
Partendo dalla selezione effettuata per quanto riguarda i possessori di una PlayStation 5, troviamo titoli come Dragon Quest VII Reimagined, uno dei remake più riusciti degli ultimi anni e la Deluxe Edition di Alan Wake 2, anch'esso titolo attesissimo sequel del leggendario primo capitolo.
A questi affiancano uno dei JRPG più riusciti come Metaphor: ReFantazio, un indie dalle mille sfaccettature come Blue Prince e un classico come God of War: Ragnarok che, in vista dell'uscita di Laufey, torna assolutamente di moda.
Su Switch 2, invece, non poteva non essere citato Mario Tennis Fever (per ovvi motivi) e due titoli molto diversi da loro: da una parte l'ultimo capitolo della saga degli Assassini di Ubisoft ambientato in Giappone e dall'altra un titolo dedicato a Sonic (che festeggia 35 anni).
Chiudono la lista due titoli per Xbox dal sapore orientale: Ninja Gaiden 4 per chi ha voglia di un action allo stato pure e Shin Megami Tensei V: Vengeance per chi vuole lasciarsi ammaliare dallo straordinario mondo realizzato da Atlus. Fateci sapere quale vi interessa!
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