GeForce NOW accompagna gli Steam Summer Sale con nuovi giochi, offerte e sconti sugli abbonamenti

L'estate 2026 porta con sé una nuova opportunità per gli appassionati di videogiochi grazie alla collaborazione tra Steam Summer Sale e GeForce NOW. L'iniziativa permette ai giocatori di ampliare la propria raccolta di titoli approfittando delle promozioni stagionali di Steam e di accedervi in streaming attraverso il servizio cloud di NVIDIA.
Tra le offerte disponibili figurano numerosi giochi compatibili con GeForce NOW, acquistabili a prezzo ridotto e utilizzabili su una vasta gamma di dispositivi. Gli utenti possono infatti accedere alle proprie librerie da PC, Mac, smartphone, tablet, televisori compatibili e dispositivi portatili, senza dover installare localmente i giochi o preoccuparsi dello spazio disponibile.
Promo attive sugli abbonamenti a GeForce NOW
Per un periodo limitato, NVIDIA propone inoltre una promozione dedicata agli abbonamenti annuali GeForce NOW. Gli utenti possono beneficiare di una riduzione del 35% sul costo dei piani da dodici mesi. Lo sconto corrisponde a circa 77€ per il piano Ultimate e a circa 38€ per il piano Performance.
L'abbonamento Ultimate offre prestazioni equiparabili a quelle di un sistema basato su GeForce RTX 5080, includendo tecnologie come NVIDIA DLSS, ray tracing e NVIDIA Reflex, senza richiedere investimenti aggiuntivi in componenti hardware. L'esperienza viene, dunque, ulteriormente migliorata dalle tecnologie cloud basate su GeForce RTX, che permettono di eseguire anche i giochi più esigenti.
I nuovi giochi in arrivo questa settimana su GeForce NOW
Parallelamente alle promozioni, GeForce NOW amplia il proprio catalogo con l'arrivo di nuovi giochi disponibili nel cloud. Tra questi figurano produzioni di editori come Devolver Digital e Square Enix, insieme ad altri titoli recentemente pubblicati su Steam:
- Dark Scrolls (nuova uscita su Steam, disponibile dal 22 giugno)
- SAND: Raiders of Sophie (nuova uscita su Steam, disponibile dal 22 giugno)
- Deer & Boy (nuova uscita su Steam, disponibile dal 23 giugno)
- EMPULSE (nuova uscita su Steam, disponibile dal 24 giugno)
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Steam)
- FATAL FURY: City of the Wolves (Steam)
Queste erano le principali notizie e novità di questo GFN Thursday. Fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti!
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