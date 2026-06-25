Le meccaniche di gameplay che hanno cambiato per sempre i videogiochi

"Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma". Quante volte ce l'hanno detto a scuola? È una regola che vale per qualsiasi cosa. Ma per i videogiochi vale un po' di più. Tuttavia, in questo ambito, ci sono alcuni elementi che dal nulla sono stati creati eccome; meccaniche che hanno rappresentato una sorta di big bang nel campo del gameplay e che nel corso del tempo sono state riprese, copiate, modificate e infine perfezionate.

E allora mettetevi comodi perché oggi andiamo alla riscoperta di alcune tra le colonne portanti del gameplay moderno, che hanno inciso profondamente nel modo in cui videogiochiamo oggi.