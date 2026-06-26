Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections in offerta su Amazon: recuperalo, è al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: l'offerta prevede uno sconto attivo del 33% per un costo totale e finale d'acquisto di 18,52€ (minimo storico). Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections rappresenta il nuovo capitolo della celebre serie di combattimento dedicata al mondo dei ninja, una saga che ha conquistato milioni di giocatori vendendo oltre 27 milioni di copie in tutto il mondo. Il titolo propone il roster di personaggi giocabili più vasto mai visto nella serie Ultimate Ninja Storm, riunendo numerosi combattenti provenienti dall'universo di Naruto e Boruto.