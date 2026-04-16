Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections per PS5 è in sconto su Amazon: acquistalo (quasi) al minimo storico

Il gioco si distingue soprattutto per il roster più ampio mai visto nella serie , includendo numerosi personaggi iconici e introducendo nuovi combattenti come Ashura Otsutsuki e Indra Otsutsuki.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 27% per un costo finale di 19,99€, solo 9 centesimi in più rispetto al minimo storico . Acquista il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections celebra il ventesimo anniversario dell'anime Naruto con un capitolo della celebre saga videoludica Ultimate Ninja Storm, capace di superare i 27 milioni di copie vendute nel mondo.

Ulteriori dettagli sul gioco

Uno degli elementi più apprezzati è la possibilità di ripercorrere l'intera storia di Naruto Uzumaki, dalla sua infanzia fino allo scontro finale con Sasuke Uchiha. Le scene più memorabili dell'anime sono state ricreate con grande fedeltà, arricchite da battaglie dinamiche e spettacolari che coinvolgono direttamente il giocatore.

Oltre alla componente nostalgica, il titolo introduce una storia completamente nuova, offrendo contenuti inediti anche ai fan di lunga data. La grafica migliorata rende ogni combattimento più fluido e coinvolgente, valorizzando ulteriormente l'esperienza. Qui la nostra recensione.