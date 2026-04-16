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Apple guiderà la crescita dei display OLED per notebook nel 2026, mentre rallenta il settore smartphone

Secondo il rapporto di Counterpoint Research, a livello generale il mercato OLED vedrà Apple svolgere un ruolo cruciale nel segmento notebook nel 2026. Il settore smartphone perderà slancio a causa dell'aumento dei costi delle memorie.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/04/2026
Notebook (IA)

Secondo un nuovo rapporto di Counterpoint Research, la crescita dei display OLED nel 2026 sarà trainata in particolare dal segmento notebook, con Apple destinata a svolgere un ruolo chiave. Il contesto generale, tuttavia, resta complesso a causa delle pressioni sui costi legate all'aumento dei prezzi delle memorie e di un andamento frammentato tra i vari segmenti del mercato.

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle precedenti previsioni di Counterpoint Research; il nuovo report approfondisce nel dettaglio l'evoluzione attesa per il 2026, evidenziando un forte contributo dei notebook e degli altri segmenti, a fronte di un quadro più debole e incerto nel settore smartphone.

Il ruolo chiave dei display OLED per notebook

Secondo il nuovo rapporto, il segmento dei pannelli OLED per smartphone è destinato a rallentare, influenzato dall'aumento dei prezzi delle memorie e da una revisione al ribasso delle precedenti stime di crescita. In particolare, i pannelli OLED flessibili risultano previsti stabili su base annua (in peggioramento rispetto alla precedente stima di una lieve crescita), mentre i pannelli OLED rigidi sono attesi in calo del 15% rispetto a una precedente previsione di stabilità. Di seguito riportiamo un grafico condiviso da Counterpoint Research:

I dati
I dati

Sul fronte opposto, il passaggio ai display OLED per i modelli MacBook Pro continuerà a rappresentare un fattore chiave nel 2026, contribuendo a una crescita del mercato notebook pari al 33% su base annua. Il rapporto prevede inoltre un andamento positivo per i segmenti non smartphone, con spedizioni in aumento per tablet, monitor, display per auto e altri.

Altre previsioni
Altre previsioni

In particolare, si stima una crescita del 45% per i monitor OLED e del 13% per i tablet, a conferma di un'espansione che contribuisce a compensare la debolezza attuale del settore smartphone.

Le previsioni

"Nel 2026 e nel settore degli smartphone si prevede che i pannelli OLED pieghevoli registreranno una crescita del 34% su base annua, in calo rispetto alla stima precedente del 46%, trainati dallo smartphone OLED pieghevole di Apple e dai nuovi modelli di Samsung e di altri produttori OEM", si legge.

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"Si prevede che i pannelli OLED flessibili per smartphone rimarranno stabili su base annua, in calo rispetto alla precedente previsione di crescita del 2%, mentre i pannelli OLED rigidi per smartphone dovrebbero registrare un calo del 15% su base annua rispetto alla precedente previsione di crescita stabile."

Questo spostamento verso l'OLED "riflette il desiderio dei produttori di puntare sulla differenziazione attraverso prestazioni, efficienza energetica e innovazione del fattore di forma, anche a fronte di una moderazione dei volumi complessivi".

#Apple #Tecnologia
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