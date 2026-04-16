Apple guiderà la crescita dei display OLED per notebook nel 2026, mentre rallenta il settore smartphone

Secondo un nuovo rapporto di Counterpoint Research, la crescita dei display OLED nel 2026 sarà trainata in particolare dal segmento notebook, con Apple destinata a svolgere un ruolo chiave. Il contesto generale, tuttavia, resta complesso a causa delle pressioni sui costi legate all'aumento dei prezzi delle memorie e di un andamento frammentato tra i vari segmenti del mercato. Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle precedenti previsioni di Counterpoint Research; il nuovo report approfondisce nel dettaglio l'evoluzione attesa per il 2026, evidenziando un forte contributo dei notebook e degli altri segmenti, a fronte di un quadro più debole e incerto nel settore smartphone.

Il ruolo chiave dei display OLED per notebook Secondo il nuovo rapporto, il segmento dei pannelli OLED per smartphone è destinato a rallentare, influenzato dall'aumento dei prezzi delle memorie e da una revisione al ribasso delle precedenti stime di crescita. In particolare, i pannelli OLED flessibili risultano previsti stabili su base annua (in peggioramento rispetto alla precedente stima di una lieve crescita), mentre i pannelli OLED rigidi sono attesi in calo del 15% rispetto a una precedente previsione di stabilità. Di seguito riportiamo un grafico condiviso da Counterpoint Research: I dati Sul fronte opposto, il passaggio ai display OLED per i modelli MacBook Pro continuerà a rappresentare un fattore chiave nel 2026, contribuendo a una crescita del mercato notebook pari al 33% su base annua. Il rapporto prevede inoltre un andamento positivo per i segmenti non smartphone, con spedizioni in aumento per tablet, monitor, display per auto e altri. Altre previsioni In particolare, si stima una crescita del 45% per i monitor OLED e del 13% per i tablet, a conferma di un'espansione che contribuisce a compensare la debolezza attuale del settore smartphone.