Apple guiderà la crescita dei display OLED per notebook nel 2026, mentre rallenta il settore smartphone

Secondo un nuovo rapporto di Counterpoint Research, la crescita dei display OLED nel 2026 sarà trainata in particolare dal segmento notebook, con Apple destinata a svolgere un ruolo chiave. Il contesto generale, tuttavia, resta complesso a causa delle pressioni sui costi legate all'aumento dei prezzi delle memorie e di un andamento frammentato tra i vari segmenti del mercato.
Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle precedenti previsioni di Counterpoint Research; il nuovo report approfondisce nel dettaglio l'evoluzione attesa per il 2026, evidenziando un forte contributo dei notebook e degli altri segmenti, a fronte di un quadro più debole e incerto nel settore smartphone.
Il ruolo chiave dei display OLED per notebook
Secondo il nuovo rapporto, il segmento dei pannelli OLED per smartphone è destinato a rallentare, influenzato dall'aumento dei prezzi delle memorie e da una revisione al ribasso delle precedenti stime di crescita. In particolare, i pannelli OLED flessibili risultano previsti stabili su base annua (in peggioramento rispetto alla precedente stima di una lieve crescita), mentre i pannelli OLED rigidi sono attesi in calo del 15% rispetto a una precedente previsione di stabilità. Di seguito riportiamo un grafico condiviso da Counterpoint Research:
Sul fronte opposto, il passaggio ai display OLED per i modelli MacBook Pro continuerà a rappresentare un fattore chiave nel 2026, contribuendo a una crescita del mercato notebook pari al 33% su base annua. Il rapporto prevede inoltre un andamento positivo per i segmenti non smartphone, con spedizioni in aumento per tablet, monitor, display per auto e altri.
In particolare, si stima una crescita del 45% per i monitor OLED e del 13% per i tablet, a conferma di un'espansione che contribuisce a compensare la debolezza attuale del settore smartphone.
Le previsioni
"Nel 2026 e nel settore degli smartphone si prevede che i pannelli OLED pieghevoli registreranno una crescita del 34% su base annua, in calo rispetto alla stima precedente del 46%, trainati dallo smartphone OLED pieghevole di Apple e dai nuovi modelli di Samsung e di altri produttori OEM", si legge.
"Si prevede che i pannelli OLED flessibili per smartphone rimarranno stabili su base annua, in calo rispetto alla precedente previsione di crescita del 2%, mentre i pannelli OLED rigidi per smartphone dovrebbero registrare un calo del 15% su base annua rispetto alla precedente previsione di crescita stabile."
Questo spostamento verso l'OLED "riflette il desiderio dei produttori di puntare sulla differenziazione attraverso prestazioni, efficienza energetica e innovazione del fattore di forma, anche a fronte di una moderazione dei volumi complessivi".