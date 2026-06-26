Thief: The Dark Project Remastered rivedrà il sistema di controllo, ma quello classico rimarrà disponibile

In un nuovo video dedicato allo sviluppo di Thief: The Dark Project Remastered , Nightdive Studios ha illustrato la filosofia che sta guidando il lavoro per far tornare sui nostri schermi il classico di Looking Glass Studios. L'obiettivo, spiegano gli sviluppatori, non è reinventare il gioco, ma modernizzarne alcuni aspetti senza alterarne l'identità. Una grossa sfida, quindi.

Lo stesso gioco, ma con qualche ritocco

Il producer Daniel Grayshon ha sottolineato che, come accaduto per altri giochi rimasterizzati dello studio, "non vogliamo cambiare l'esperienza di gioco alla base". Un concetto ribadito anche dal fondatore di Nightdive, Stephen Kick, che considera un complimento i commenti di chi osserva come il gioco sembri quasi identico all'originale: se il risultato trasmettele stesse sensazioni, significa che la strada seguita è quella giusta.

Tra gli elementi che riceveranno un aggiornamento figurano i comandi. Secondo Grayshon, uno dei primi interventi è stato l'inserimento di una ruota delle armi, pensata per rendere più rapido l'accesso agli strumenti a disposizione del protagonista Garrett.

"Penso che farà una grande differenza durante il gioco", ha spiegato il producer. "Nelle situazioni più concitate, quando qualcuno ti sta inseguendo e devi scassinare rapidamente una porta, non sarà più necessario scorrere tutto l'inventario per trovare il grimaldello giusto. Basterà aprire rapidamente la ruota delle armi e selezionare quello desiderato con un semplice movimento del mouse."

Durante il video, Stephen Kick ha scherzato sull'idea che la macchinosa gestione dell'inventario potesse essere parte integrante del design originale, domandando ironicamente: "Hai mai pensato che fosse intenzionale? Che, in fondo, un ladro avesse davvero una borsa piena di oggetti in cui cercare disperatamente quello giusto?"

Grayshon ha però rassicurato i fan storici, ormai abituati al vecchio sistema: "Se volete continuare a giocare in quel modo potete farlo tranquillamente. Non stiamo togliendo nulla. Se preferisci la comodità, avrai la nuova opzione, ma non obbligheremo nessuno a usarla."

Per il resto, Thief: The Dark Project Remastered non ha ancora una data d'uscita ufficiale.