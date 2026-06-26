Android 17 introduce la nuova modalità gaming con layout a doppio schermo: ecco come funziona

Il nuovo controller virtuale su schermo

A riportare informazioni più dettagliate è Mashaal Rahman di Android Community, con un'anteprima completa di questa modalità che - lo ricordiamo - sarà disponibile con Android 17 per dispositivi pieghevoli. Come anticipato, in precedenza ci si doveva affidare a controller Bluetooth o addirittura si dovevano utilizzare app di mappatura dei tasti di terze parti. Normalmente ci si doveva accontentare di controlli touch standard che, tuttavia, non si adattavano bene alle dimensioni effettive del pannello interno, con conseguente affaticamento delle mani.

Android 17 integra nel codice di base dell'Android Open Source Project un gamepad virtuale da poter personalizzare liberamente. Basterà aprire il telefono e il sistema operativo dividerà lo schermo in due parti perfettamente bilanciate.

La modalità (cliccate per vedere la GIF)

Nella metà superiore vedrete il gioco in esecuzione, mentre nella parte inferiore avrete a disposizione un controller virtuale. Questo gamepad non si limita a riprodurre i normali tocchi sullo schermo, bensì simula la pressione dei pulsanti hardware a livello di sistema, per un'esperienza ancora più convincente e realistica. I pulsanti sono i classici presenti su altri controller, quindi D-pad standard, pulsanti ABXY, Start, L1/L2/L3 e R1/R2/R3. Come già detto, si tratta di uno strumento da poter personalizzare in base ai vostri pollici e alle vostre mani, in modo da giocare nel massimo comfort.