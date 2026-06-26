Apple da record nel 2026: ecco perché la crisi dei rivali la rende più forte

Lo scenario appare in controtendenza rispetto a quello previsto per gran parte del settore. L'impennata dei prezzi delle memorie e dei chip di archiviazione sta infatti mettendo sotto pressione numerosi produttori di dispositivi elettronici, costretti ad aumentare i prezzi o ad accettare margini inferiori. Apple, invece, viene indicata come una delle poche aziende in grado di limitare gli effetti della crisi.

iPhone, Mac e iPad trainano la crescita di Apple nel 2026

Nel comparto smartphone, Counterpoint prevede che le spedizioni di iPhone rimangano sostanzialmente stabili rispetto al 2025. Pur senza una crescita nei volumi, Apple potrebbe comunque conquistare la quota di mercato più alta della sua storia, raggiungendo circa il 25% del mercato globale. A favorire questo risultato sarebbero le difficoltà dei concorrenti, molti dei quali potrebbero registrare cali a doppia cifra a causa dell'aumento dei costi dei componenti.

Quote di mercato globali di Apple per categoria di prodotto

Secondo gli analisti, Apple continua inoltre a beneficiare della forte presenza nel segmento premium, dove gli aumenti di prezzo incidono meno sulla domanda. A questo si aggiunge l'assenza di rincari per gli iPhone, una scelta che potrebbe rendere i dispositivi della società più competitivi rispetto a quelli di altri produttori. Anche le attese positive per la futura gamma iPhone 18 Pro e la permanenza a listino dell'iPhone 17 dovrebbero contribuire a sostenere le vendite.

Le prospettive appaiono favorevoli anche per tablet e computer. Nel settore degli iPad, Apple potrebbe aumentare ulteriormente la propria presenza grazie al rinnovo della gamma avviato con iPad Pro dotato di chip M5 e con il recente aggiornamento di iPad Air. Nel corso dell'anno sono inoltre attesi nuovi modelli di iPad e iPad mini, elementi che potrebbero rafforzare ulteriormente l'offerta.

Per quanto riguarda i computer portatili, Counterpoint stima una crescita del 23% delle spedizioni dei Mac nel 2026, mentre il mercato complessivo dei notebook dovrebbe registrare una contrazione dell'11%. Un ruolo importante sarebbe attribuito al MacBook Neo, il nuovo modello di ingresso che amplia l'accessibilità all'ecosistema Apple in una fascia di prezzo più contenuta.

Anche il mercato degli smartwatch dovrebbe offrire risultati positivi. Sebbene il comparto cresca solo dell'1%, Apple dovrebbe registrare un'espansione superiore alla media grazie alla disponibilità per l'intero anno di Apple Watch SE 3 e Apple Watch Ultra 3, dopo il rinnovamento della gamma avvenuto nel 2025.

Secondo Counterpoint, un ulteriore elemento di forza è rappresentato dall'ecosistema Apple, che continua ad attrarre nuovi utenti attraverso dispositivi appartenenti a categorie differenti. A questo si aggiungono le funzionalità di Apple Intelligence, presentate durante la WWDC 2026, che potrebbero aumentare l'integrazione tra i vari prodotti dell'azienda e favorire un nuovo ciclo di aggiornamento dell'hardware. Se queste funzioni manterranno le promesse mostrate durante la presentazione, Apple potrebbe consolidare ulteriormente la propria posizione in un mercato sempre più influenzato dall'IA.