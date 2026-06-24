Disponibile la beta 5 di Android 17 QPR1: ecco tutte le novità

La versione stabile di Android 17 è ufficialmente disponibile su smarthone Pixel. Tuttavia, sono già in fase di test le versioni beta di Android 17 QPR1 in previsione delle novità attese per il Feature Drop di settembre. Questa versione si concentra principalmente sulla correzione di bug e problematiche. Ecco di seguito un riepilogo.
Le note della beta
Come vi abbiamo anticipato, non sono presenti nuove funzioni o novità specifiche, piuttosto correzioni di bug per offrire un'esperienza più fluida. Ecco tutti i problemi risolti:
- Un problema nella Game Dashboard che impediva agli utenti di interrompere le registrazioni dello schermo o di salvare i file video (#296368569)
- Un problema per cui l'app della fotocamera si blocca temporaneamente o presenta un rallentamento poco dopo essere stata aperta da uno stato di inattività (#330488811)
- Un problema che causava il blocco dello schermo con una barra inferiore pixelata quando si riattivava il dispositivo dalla modalità Always-On Display (#515393542)
- Un problema relativo al timeout per cui il Download Manager non riusciva a completare i download quando era escluso da una connessione VPN attiva (#475985649)
- Un problema che causa la visualizzazione di stime incoerenti sui tempi di completamento della ricarica nella schermata di blocco rispetto allo screensaver dedicato alla ricarica (#489503595)
- Un problema che causava il crash dell'interfaccia utente di "Spazio privato" e la visualizzazione errata delle app private bloccate nei risultati di ricerca del launcher (#515631415)
- Un arresto anomalo del sistema e un blocco del dispositivo verificatisi durante il download dei giochi (#515364954)
- Un problema per cui nel menu contestuale delle app archiviate compariva erroneamente un'opzione a bolla non funzionante (#514585702)
- Una regressione nel rendering di WebView a livello di sistema che causava il blocco e l'arresto anomalo di Monopoly Go quando si tentava di aprire i minigiochi (#516576731)
- Dopo il riavvio del dispositivo, i widget della schermata iniziale scomparivano o non risultavano più disponibili nel menu di selezione dei widget (#488125748)
Come provare la beta
Se siete curiosi, potete registrare il vostro dispositivo Pixel nel programma Beta di Android. Se invece state già testando la versione beta ma volete passare direttamente alla versione stabile, non installate la versione beta 5 ma annullate l'iscrizione al programma. In questo modo potrete passare ad Android 17 stabile senza che i vostri dati vengano cancellati.
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