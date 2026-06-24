Stronghold 4 ha superato le 250.000 liste dei desideri su Steam, disponibile una demo

Gli utenti di Steam hanno dimostrato un notevole interesse per il nuovo capitolo della storica serie strategica Stronghold. A sole due settimane dal suo annuncio, Stronghold 4 è stato infatti aggiunto a più di 250.000 liste dei desideri , un traguardo importante per un gioco che rimane comunque di nicchia. Le liste dei desideri non si traducono automaticamente in vendite, ma sono comunque un modo per valutare l'interesse intorno a un titolo.

La demo

Per commentare l'interesse suscitato dal gioco, il team di sviluppo Firefly Studios ha pubblicato un messaggio sulla pagina Steam di Stronghold 4, che recita: "Siamo profondamente grati a tutti i nostri fan, vecchi e nuovi, che non vedono l'ora di costruire, combattere e assediare nel corso di quest'anno".

Per l'occasione, gli sviluppatori hanno reso disponibile una demo gratuita che consente al pubblico di prendere confidenza con le prime missioni della campagna.

Presentato per la prima volta durante il PC Gaming Show 2026, Stronghold 4 è un prequel. I giocatori vestiranno i panni di un pastore che, spinto da una serie di circostanze avverse, si troverà costretto ad assumere il ruolo di leader.

Al momento non è ancora stata comunicata una data di uscita definitiva. L'arrivo del gioco strategico sul mercato è comunque previsto in Accesso Anticipato nel corso del 2026.

Se volete provare la demo di Stronghold 4, correte su Steam.