Remothered: Red Nun's Legacy si mostra al PC Gaming Show: i primi due sono gratis su Steam

È andato in onda il PC Gaming Show 2026, che ci ha mostrato un trailer di Remothered: Red Nun's Legacy, in arrivo nel 2026 su PC, Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series X|S.

Inoltre, Remothered: Tormented Fathers e Remothered: Broken Porcelain saranno disponibili gratuitamente su Steam (al momento della scrittura solo il primo è gratuito).