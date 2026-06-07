Remothered: Red Nun's Legacy si mostra al PC Gaming Show: i primi due sono gratis su Steam

È andato in onda il PC Gaming Show 2026, che ci ha mostrato un trailer di Remothered: Red Nun's Legacy, in arrivo nel 2026 su PC, Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series X|S.
Inoltre, Remothered: Tormented Fathers e Remothered: Broken Porcelain saranno disponibili gratuitamente su Steam (al momento della scrittura solo il primo è gratuito).
Il trailer di Remothered: Red Nun's Legacy
Remothered: Red Nun's Legacy è il terzo capitolo della serie horror di Stormind Games ed è un gioco horror di sopravvivenza in terza persona. Dovremo quindi muoverci furtivamente per evitare i mostri che ci daranno la caccia.
In questo capitolo saremo sul Monte Etna, in una residenza nobiliare che è diventata la casa della Suora Rossa, la Red Nun che dà il titolo al gioco. La protagonista è Susan e la vediamo nel trailer mentre cerca di sfuggire a una suora incinta. Ovviamente la donna non è senza speranze, visto che può usare diversi strumenti per colpire i nemici (persino pugnalare al collo una suora).
La colonna sonora di Remothered: Red Nun's Legacy è composta da Akira Yamaoka (noto compositore di Silent Hill). Diteci, cosa ne pensate del gioco di Stormind Games?
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