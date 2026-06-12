Remothered: Red Nun's Legacy fra novità al gameplay e legami con la serie spiegati da Stormind Games

In occasione dell'Italian Video Games Awards 2026 abbiamo avuto modo di intervistare anche Daniele Azara, chief creative officer di Stormind Games, il quale ha spiegato qualcosa di Remothered: Red Nun's Legacy, il nuovo capitolo della serie horror in arrivo quest'anno su PC e console, parlando di ambientazione, novità del gameplay e legami con i capitoli precedenti.

Remothered: Red Nun's Legacy è ambientato in una "misteriosa contrada alle pendici dell'Etna", come riferito da Azara, che ha spiegato la scelta di rimanere in Sicilia anche con il terzo capitolo: con il suo folklore e i suoi misteri, la regione italiana rappresenta un'ambientazione adatta per un racconto horror di questo tipo, ma in generale è una terra che merita di essere raccontata, fornendo tanti spunti narrativi.

Più nello specifico, Red Nun's Legacy è ambientato nel 2010-2012, quindi circa vent'anni dopo il primo e quasi quarant'anni dopo il secondo.