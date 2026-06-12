Remothered: Red Nun's Legacy fra novità al gameplay e legami con la serie spiegati da Stormind Games

In occasione dell'Italian Video Games Awards 2026 abbiamo avuto modo di intervistare anche Daniele Azara, chief creative officer di Stormind Games, il quale ha spiegato qualcosa di Remothered: Red Nun's Legacy, il nuovo capitolo della serie horror in arrivo quest'anno su PC e console, parlando di ambientazione, novità del gameplay e legami con i capitoli precedenti.
Remothered: Red Nun's Legacy è ambientato in una "misteriosa contrada alle pendici dell'Etna", come riferito da Azara, che ha spiegato la scelta di rimanere in Sicilia anche con il terzo capitolo: con il suo folklore e i suoi misteri, la regione italiana rappresenta un'ambientazione adatta per un racconto horror di questo tipo, ma in generale è una terra che merita di essere raccontata, fornendo tanti spunti narrativi.
Più nello specifico, Red Nun's Legacy è ambientato nel 2010-2012, quindi circa vent'anni dopo il primo e quasi quarant'anni dopo il secondo.
Fra tradizione e spinte innovative
L'idea alla base di Remothered: Red Nun's Legacy è un ritorno al survival horror classico in terza persona, mischiando lo stile un po' "old school" tipico della serie ma con diverse innovazioni applicate alla struttura e alla meccanica.
Tra le novità ci sono diversi elementi sperimentali nel gameplay con nuove meccaniche come quella della manipolazione degli scenari e dei ricordi, attraverso l'interazione con gli specchi che può rivelare nuovi percorsi.
Azara parla di meccaniche tendenzialmente quasi da metroidvania come grandi novità introdotte all'interno del gameplay, che consente così diversi approcci all'esplorazione e un percorso costruito in maniera differente.
In seguito ai problemi rilevati con il primo Remothered: Broken Porcelain, questo nuovo Red Nun's Legacy è emerso da un percorso di sviluppo che ha riservato grande attenzione alla pulizia del codice, dunque alla mancanza di bug e a un'esperienza di gioco quanto più fluida possibile.
Inoltre, la storia punta a risolvere diverse questioni rimaste aperte sul fronte della narrazione e della trama anche dei capitoli precedenti, presentandosi così come un completamento più ampio e soddisfacente della storia.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.