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I voti di EDGE promuovono Forza Horizon 6 e Yoshi, 007 First Light è solo sufficiente

EDGE premia Forza Horizon 6, Yoshi e altri titoli con voti alti, mentre 007 First Light si ferma alla sufficienza. Spicca anche il 7 di Mina the Hollower, nonostante l'ottima accoglienza critica globale.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/06/2026
James Bond in 007 First Light

Sono stati pubblicati i voti delle recensioni presenti sul numero 425 della rivista EDGE, che includono alcune delle principali uscite dell'ultimo mese. Questa volta la redazione inglese non ha assegnato neppure un'insufficienza: anzi, abbondano gli 8, anche se alcune valutazioni potrebbero far discutere.

I giochi più apprezzati sono Forza Horizon 6, Yoshi and the Mysterious Book, Phonopolis, Coffee Talk Tokyo e Prime Monster, tutti premiati con un solido 8.

Non convincono del tutto 007 First Light e Mina the Hollower

Meno brillante invece il giudizio su 007 First Light: la versione di James Bond firmata IO Interactive si ferma a un 6, con una recensione che critica la ripetitività delle meccaniche stealth,complice l'uso eccessivo della Q Watch, e la natura caotica degli scontri a fuoco. Pur lodando trama e interpretazioni del cast, EDGE parla di un'esperienza ambiziosa ma poco varia.

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Potrebbe far discutere anche il 7 assegnato a Mina the Hollower, attualmente il gioco con la media voti più alta del 2026. La rivista apprezza la cura estetica, ma segnala problemi di leggibilità nello stile grafico 8‑16 bit e alcune meccaniche ripetitive o poco chiare.

Di seguito i voti del numero 425 di EDGE:

  • 007 First Light - 6
  • Forza Horizon 6 - 8
  • Zero Parades: For Dead Spies - 7
  • Directive 8020 - 6
  • Yoshi And The Mysterious Book - 8
  • Lego Batman: Legacy of the Dark Knight - 6
  • Phonopolis - 8
  • Mina The Hollower - 7
  • Call Of The Elder Gods - 6
  • Coffee Talk Tokyo - 8
  • Prime Monster - 8
  • The Remake Of The End Of The Greatest RPG Of All Time - 6
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