I voti di EDGE promuovono Forza Horizon 6 e Yoshi, 007 First Light è solo sufficiente

Sono stati pubblicati i voti delle recensioni presenti sul numero 425 della rivista EDGE, che includono alcune delle principali uscite dell'ultimo mese. Questa volta la redazione inglese non ha assegnato neppure un'insufficienza: anzi, abbondano gli 8, anche se alcune valutazioni potrebbero far discutere.
I giochi più apprezzati sono Forza Horizon 6, Yoshi and the Mysterious Book, Phonopolis, Coffee Talk Tokyo e Prime Monster, tutti premiati con un solido 8.
Non convincono del tutto 007 First Light e Mina the Hollower
Meno brillante invece il giudizio su 007 First Light: la versione di James Bond firmata IO Interactive si ferma a un 6, con una recensione che critica la ripetitività delle meccaniche stealth,complice l'uso eccessivo della Q Watch, e la natura caotica degli scontri a fuoco. Pur lodando trama e interpretazioni del cast, EDGE parla di un'esperienza ambiziosa ma poco varia.
Potrebbe far discutere anche il 7 assegnato a Mina the Hollower, attualmente il gioco con la media voti più alta del 2026. La rivista apprezza la cura estetica, ma segnala problemi di leggibilità nello stile grafico 8‑16 bit e alcune meccaniche ripetitive o poco chiare.
Di seguito i voti del numero 425 di EDGE:
- 007 First Light - 6
- Forza Horizon 6 - 8
- Zero Parades: For Dead Spies - 7
- Directive 8020 - 6
- Yoshi And The Mysterious Book - 8
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight - 6
- Phonopolis - 8
- Mina The Hollower - 7
- Call Of The Elder Gods - 6
- Coffee Talk Tokyo - 8
- Prime Monster - 8
- The Remake Of The End Of The Greatest RPG Of All Time - 6
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