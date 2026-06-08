007 First Light avrà un seguito e sarà gestito da Amazon? Il capo di Amazon Game Studios fa chiarezza

Sebbene 007 First Light abbia ottenuto un buon responso da parte di critica e pubblico, c'è un po' di confusione su come potrebbe essere gestito un seguito, soprattutto dopo che Amazon Game Studios ha confermato che i nuovi capitoli di 007 saranno "realizzati da MGM e, teoricamente, da Amazon Games Studios".

Le parole del capo di Amazon Game Studios

"Prima di tutto, lasciatemi mettere le cose in chiaro", ha detto Gattis. "Non ho confermato che Amazon Game Studios pubblicherà il prossimo [gioco della serie 007 First Light]".

"Non l'ho detto. Quindi, sfortunatamente, la notizia è stata ripresa, e una volta che inizia a circolare, circola. No, IO è stata fantastica. Sono stati dei partner eccellenti. In effetti, sono andato a trovarli a Copenaghen un paio di mesi fa. Il gioco sta andando alla grande. Lasciamo respirare il gioco e diamogli il suo momento."

"Fidatevi del fatto che saremo intelligenti al riguardo", ha rassicurato Gattis i giocatori. "Voglio dire, si tratta dell'appetito del mercato. Finché sentiremo che c'è il desiderio da parte dei giocatori di avere il gioco, si può tranquillamente dire che verrà realizzato."

Ovviamente queste parole spingono a chiedersi se effettivamente un seguito possa essere realizzato. IGN USA ha quindi chiesto se 007 First Light sia sulla buona strada per ottenere guadagni sufficienti perché un seguito riceva un via libera. La risposta di Gattis è stata: "Sembra che un sequel debba essere realizzato".

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di 007 First Light.