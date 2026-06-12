Patch Tuesday di giugno: Microsoft risolve oltre 200 vulnerabilità e numerosi bug

Il Patch Tuesday di giugno di Microsoft ha risolto circa 200 vulnerabilità, tra cui diverse classificate come critiche e alcune zero-day già sfruttate o potenzialmente utilizzabili da criminali informatici.

Il Patch Tuesday di giugno ha introdotto una serie di correzioni per diverse problematiche, alcune delle quali anche piuttosto gravi. Si tratta di aggiornamenti pensati soprattutto per migliorare la sicurezza dei prodotti software. Di recente, Microsoft ha dovuto affrontare e risolvere oltre 200 vulnerabilità, tra cui cinque che risultano attualmente già sfruttate in attacchi attivi. Inoltre, sono state individuate anche 362 vulnerabilità da parte di terzi, portando il totale complessivo a 568. Vediamo di seguito le principali novità.

Le novità dell’aggiornamento Come anticipato, il Patch Tuesday di questo mese ha risolto un ampio numero di problemi di sicurezza. Più precisamente, si tratta di 65 vulnerabilità legate all'elevazione dei privilegi, 55 bug che permettevano l'esecuzione di codice remoto e 30 falle di tipo divulgazione di informazioni. Inoltre, sono state corrette cinque vulnerabilità zero-day, cioè bug già sfruttati attivamente da cybercriminali, nello specifico: CVE-2026-45586, CVE-2026-49160 e CVE-2026-42897. Windows Defender La patch CVE-2026-45586 risolve una vulnerabilità in precedenza nota come GreenPlasma, individuata dal ricercatore Nightmare-Eclipse, il quale è stato anche al centro di alcune tensioni con Microsoft legate a presunti tentativi di danneggiarne la reputazione. La stessa persona ha individuato anche la vulnerabilità YellowKey, descritta come un possibile tentativo di introdurre una backdoor nascosta nella funzione di crittografia completa del volume BitLocker di Microsoft, e identificata con il codice CVE-2026-45585.

Ulteriori correzioni in arrivo Secondo quanto riportato dagli esperti di sicurezza, il numero di vulnerabilità corrette potrebbe continuare a crescere, poiché sia i ricercatori del settore sia i criminali stanno ormai sfruttando modelli avanzati di intelligenza artificiale per scoprire nuove falle nei software. Microsoft inaugura un nuovo canale Beta di Windows 11 per i futuri PC con Snapdragon X2 e RTX Spark L'aggiornamento varia in base al sistema operativo attualmente in esecuzione. Di seguito un riepilogo: Versione 26H1 : build 28000.2269

: build 28000.2269 Versione 25H2 : build 26200.8655

: build 26200.8655 Versione 24H2 : build 26100.8655

: build 26100.8655 Versione 23H2: build 22631.7219