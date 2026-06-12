Prenota Splatoon Raiders per Nintendo Switch 2: un'esperienza single player tutta da "verniciare"

Su Amazon è possibile effettuare la prenotazione di una copia Switch 2 di Splatoon Raiders al prezzo finale di 59,99€. Il gioco sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo 23 luglio 2026 e durante l'ultimo Nintendo Direct è stato mostrato un approfondimento dedicato. Pre-ordinalo direttamente tramite questo link, o sfrutta il banner qui sotto per accedere alla pagina dedicata: Splatoon Raiders propone un'esperienza di gioco incentrata principalmente sul giocatore singolo, pur includendo anche una modalità cooperativa. La storia ruota attorno al Trio Triglio e a un meccanico che, dopo un incidente, si ritrovano sulle misteriose isole Spirhalite.