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Prenota Splatoon Raiders per Nintendo Switch 2: un'esperienza single player tutta da "verniciare"

Su Amazon è possibile effettuare la prenotazione di una copia Switch 2 di Splatoon Raiders, il titolo è in arrivo!

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/06/2026
Splatoon Raiders
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Su Amazon è possibile effettuare la prenotazione di una copia Switch 2 di Splatoon Raiders al prezzo finale di 59,99€. Il gioco sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo 23 luglio 2026 e durante l'ultimo Nintendo Direct è stato mostrato un approfondimento dedicato. Pre-ordinalo direttamente tramite questo link, o sfrutta il banner qui sotto per accedere alla pagina dedicata: Splatoon Raiders propone un'esperienza di gioco incentrata principalmente sul giocatore singolo, pur includendo anche una modalità cooperativa. La storia ruota attorno al Trio Triglio e a un meccanico che, dopo un incidente, si ritrovano sulle misteriose isole Spirhalite.

Ulteriori dettagli sul gioco

Nel titolo, il giocatore interpreta un meccanico che può essere scelto tra le razze Inkling o Octoling. L'azione si svolge in terza persona e si concentra sul combattimento contro orde di nemici sempre più numerose. Durante l'avventura, uno dei membri del Trio Triglio accompagna il giocatore alla volta, combattendo insieme a lui all'interno di un robot esploratore che rappresenta un elemento centrale del gameplay.

Splatoon Raiders 3

La progressione è legata direttamente alle battaglie: più ondate di Salmonoidi vengono sconfitte, più aree della mappa diventano accessibili, permettendo di espandere l'esplorazione e scoprire nuovi tesori nascosti sulle isole. Oltre alla modalità in singolo, Splatoon Raiders offre anche un'esperienza multigiocatore cooperativa fino a quattro giocatori, sia in locale sia online.

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