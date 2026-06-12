I leak delle pellicole protettive svelano i formati di Samsung Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Fold 8 Ultra

I prossimi smartphone pieghevoli di Samsung continuano a essere protagonisti delle indiscrezioni che precedono il debutto ufficiale previsto per il mese prossimo. Le ultime informazioni arrivano dal noto insider Ice Universe, che ha condiviso un'immagine raffigurante le pellicole protettive destinate ai nuovi Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Fold 8 Ultra.
Lo scatto permette di osservare in modo diretto le differenze dimensionali e i diversi rapporti di forma adottati dai tre dispositivi. In particolare, Galaxy Z Flip 8 sembra mantenere una filosofia progettuale molto vicina a quella del modello precedente. Lo stesso discorso vale per Galaxy Z Fold 8 Ultra, che dovrebbe riprendere l'impostazione generale dell'attuale Fold 7.
Samsung Galaxy Z Fold Ultra, la novità più interessante
Tra gli aspetti più interessanti emersi dai rumor c'è la scelta della denominazione "Ultra". Secondo le indiscrezioni, Samsung avrebbe deciso di utilizzare questo nome per il pieghevole a libro con il formato più tradizionale.
Una decisione che ha suscitato qualche perplessità, considerando che il dispositivo potrebbe non offrire differenze tali da giustificare una denominazione generalmente associata ai modelli più avanzati della gamma.
Al contrario, molti osservatori ritengono che il suffisso Ultra sarebbe stato più appropriato per la variante Wide del Galaxy Z Fold 8. Questo modello, infatti, dovrebbe distinguersi grazie a un display interno più ampio, capace di offrire un'esperienza differente rispetto agli altri pieghevoli Samsung.
Samsung comunicherà a breve le informazioni ufficiali?
Naturalmente, tutte le informazioni emerse finora devono essere considerate con cautela. Si tratta infatti di indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente dall'azienda coreana. Non si può quindi escludere che alcuni dettagli, comprese le denominazioni commerciali dei dispositivi, possano rivelarsi differenti al momento della presentazione ufficiale.
Per avere un quadro definitivo sarà necessario attendere l'evento di lancio previsto verso la fine di luglio, quando Samsung dovrebbe svelare ufficialmente la nuova generazione dei suoi smartphone pieghevoli. Nel mentre fateci sapere che cosa ne pensate e se attendete questa nuova gamma di smartphone.
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