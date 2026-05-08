Remothered: Red Nun's Legacy arruola Cissy Jones e Maggie Robertson nel cast

Stormind Games continua a fare incetta di grandi talenti e star per sviluppare Remothered: Red Nun's Legacy, in questo caso annunciando l'aggiunta di due attrici di grande spessore nel cast del nuovo gioco orrori sviluppo, ovvero Cissy Jones e Maggie Robertson.

Cissy Jones è un'attrice che ha ormai una grande esperienza anche in ambito videoludico e ha vinto anche il BAFTA Games Award come Miglior Interprete: in questo caso interpreterà Susan, la protagonista del gioco. Jones è nota per le sue interpretazioni in giochi diversi ma sempre incentrati su una narrazione di grande spessore come Firewatch, Life is Strange e The Walking Dead, che l'hanno consacrata come una delle voci più rispettate del settore.

"Susan è un personaggio che si colloca a metà strada tra la donna forte e la dama in pericolo", ha riferito Jones parlando del suo personaggio. "Sta scoprendo quali sono i suoi punti di forza e fino a dove è disposta a spingersi per proteggere le persone che ama. La cosa davvero affascinante di tutto questo processo è l'intensità della sceneggiatura. Non so cosa bevano alla Stormind Games, ma le fanno davvero passare le pene dell'inferno", ha dichiarato Cissy Jones.