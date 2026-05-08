Remothered: Red Nun's Legacy arruola Cissy Jones e Maggie Robertson nel cast

Stormind Games continua a fare incetta di grandi talenti e star per sviluppare Remothered: Red Nun's Legacy, in questo caso annunciando l'aggiunta di due attrici di grande spessore nel cast del nuovo gioco orrori sviluppo, ovvero Cissy Jones e Maggie Robertson.
Cissy Jones è un'attrice che ha ormai una grande esperienza anche in ambito videoludico e ha vinto anche il BAFTA Games Award come Miglior Interprete: in questo caso interpreterà Susan, la protagonista del gioco. Jones è nota per le sue interpretazioni in giochi diversi ma sempre incentrati su una narrazione di grande spessore come Firewatch, Life is Strange e The Walking Dead, che l'hanno consacrata come una delle voci più rispettate del settore.
"Susan è un personaggio che si colloca a metà strada tra la donna forte e la dama in pericolo", ha riferito Jones parlando del suo personaggio. "Sta scoprendo quali sono i suoi punti di forza e fino a dove è disposta a spingersi per proteggere le persone che ama. La cosa davvero affascinante di tutto questo processo è l'intensità della sceneggiatura. Non so cosa bevano alla Stormind Games, ma le fanno davvero passare le pene dell'inferno", ha dichiarato Cissy Jones.
Interpreti d'eccezione
Maggie Robertson darà invece voce alla Red Nun, la figura misteriosa e inquietante che si trova al centro della nuova storia e dell'ambientazione del gioco, caratterizzando già il titolo di questo.
Robertson ha vinto ai The Game Awards per la sua iconica interpretazione di Lady Dimitrescu in Resident Evil Village e si conferma un'attrice particolarmente adatta ai ruoli oscuri ma dotati di un certo fascino, vista la scelta effettuata anche per Remothered: Red Nun's Legacy.
"È stato un vero piacere lavorare con Stormind Games", ha detto la Robertson, "Sono stati molto collaborativi e aperti a esplorare insieme il personaggio, il che ci ha permesso di plasmare davvero la Red Nun nei diversi momenti della sua vita. È molto interessante e in questo gioco scopriamo molto di più sul suo passato. La sua storia affonda le radici in un trauma intenso e capire il suo perché".
Nei giorni scorsi abbiamo saputo che il leggendario Akira Yamaoka comporrà la colonna sonora di Remothered: Red Nun's Legacy e che il gioco citerà Chris Darril nei nuovi trailer, rispondendo alla polemica che era emersa nei mesi scorsi.
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