Blizzard Entertainment ha confermato che Darin De Paul sarà il presentatore della Notte della Community durante la BlizzCon 2026 . Il doppiatore, noto ai fan per aver interpretato personaggi come Reinhardt in Overwatch e N'Zoth in World of Warcraft , chiuderà la prima giornata dell'evento guidando una serata dedicata alle creazioni della community.

Altri dettagli sulla serata

Nel comunicato, Blizzard sottolinea la forte connessione di De Paul con i suoi giochi, descrivendolo come una presenza capace di portare sul palco "energia e profonda familiarità con il mondo Blizzard". La sua partecipazione rappresenta un ritorno particolarmente significativo per i fan della compagnia.

Reinhardt in Overwatch

L'azienda ha inoltre annunciato la giuria che si occuperà di valutare il concorso cosplay della Notte della Community. Tra i nomi confermati figura Tiffany Gordon Cosplay, vincitrice del premio "Migliore della fiera" alla BlizzCon 2023 grazie al cosplay di Lilith. Accanto a lei ci sarà SameerTikkaMasala, tra i primi cosplayer indiani a ottenere riconoscimenti internazionali nel settore e attivo anche nell'industria cinematografica e televisiva.

Faranno parte della giuria anche Kamui Cosplay, celebre duo conosciuto per i propri costumi elaborati e per i contenuti dedicati al fai da te, insieme alla cosplayer professionista Cinderys, vincitrice della Notte della Community nel 2019 grazie al cosplay di Leah in versione Primo Maligno.

Completa il gruppo Cestlasara, specializzata nella realizzazione di armature sartoriali e già finalista della competizione nel 2018 e nel 2019. Dopo essere entrata a far parte di Blizzard Entertainment come specialista di supporto IT, quest'anno rappresenterà anche l'azienda nel ruolo di Ambassador della BlizzCon.

Blizzard ha precisato che i concorsi dedicati ad arte, cortometraggi e talenti continueranno invece a essere giudicati dagli esperti creativi interni all'azienda, come avvenuto nelle edizioni precedenti.

L'azienda ricorda inoltre che il tempo per partecipare ai contest della Notte della Community sta per terminare. Le iscrizioni alle categorie cosplay, arte, cortometraggi e talenti chiuderanno infatti il 15 maggio 2026.