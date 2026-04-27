Chi gioca a Call of Duty è "patetico", diceva il regista del film di Call of Duty

Un caso peculiare è emerso andando a scavare nelle dichiarazioni passate di Peter Berg, recentemente scelto come regista del film di Call of Duty, visto che il personaggio in questione aveva dimostrato di non avere proprio una grande stima dei fan della serie.
Per la precisione, in una vecchia intervista del 2013 pubblicata da Esquire e recuperata da alcuni utenti, Berg sosteneva senza mezzi termini che chi giocava a Call of Duty era "patetico" e "debole", dichiarazioni personali che possono rientrare nelle sue opinioni personali ma che lo pongono adesso in una situazione particolare.
L'intervista a dire il vero copriva una questione più ampia, andando a riguardare la gioventù americana in generale e le sue abitudini, che secondo il regista avrebbero portato a una "debolezza" generale delle nuove generazioni, ma la valutazione sui videogiochi non era proprio positiva.
Un giudizio non proprio lusinghiero sul soggetto
"Penso che chiunque passi quattro ore a giocare ai videogiochi dimostri di essere debole", aveva riferito Berg, aggiungendo un consiglio a dire il vero abbastanza condivisibile con "Uscite, fate qualcosa", dimostrando una visione precisa del regista nei confronti delle nuove generazioni.
In particolare, la definizione di "patetico" emerge a più riprese nell'intervista in questione, e spesso associata proprio ai videogiocatori o a coloro che passano il tempo su Call of Duty.
Ovviamente non stiamo a fare un processo sulle oneste esternazioni di un regista e sulla sua visione della vita, ma il fatto che avesse questa visione sul soggetto della nuova maxi-produzione di cui ora è responsabile potrebbe intaccare un po' l'entusiasmo sul film di Call of Duty.
In ogni caso, proprio di recente è stata annunciata una data di uscita per il film di Call of Duty, di cui al momento non si sa praticamente nulla. Nel frattempo è emerso che l'uscita di Call of Duty: Modern Warfare 4 sarebbe prevista per ottobre, secondo un'indiscrezione, mentre Call of Duty: Black Ops 7 si trova attualmente nella Stagione 3.