Chi gioca a Call of Duty è "patetico", diceva il regista del film di Call of Duty

Un caso peculiare è emerso andando a scavare nelle dichiarazioni passate di Peter Berg, recentemente scelto come regista del film di Call of Duty, visto che il personaggio in questione aveva dimostrato di non avere proprio una grande stima dei fan della serie.

Per la precisione, in una vecchia intervista del 2013 pubblicata da Esquire e recuperata da alcuni utenti, Berg sosteneva senza mezzi termini che chi giocava a Call of Duty era "patetico" e "debole", dichiarazioni personali che possono rientrare nelle sue opinioni personali ma che lo pongono adesso in una situazione particolare.

L'intervista a dire il vero copriva una questione più ampia, andando a riguardare la gioventù americana in generale e le sue abitudini, che secondo il regista avrebbero portato a una "debolezza" generale delle nuove generazioni, ma la valutazione sui videogiochi non era proprio positiva.