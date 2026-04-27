Il team di Crimson Desert ha pagato un bonus di 5.000 dollari a tutti i dipendenti

A prescindere da cosa si pensi del gioco, Crimson Desert è indubbiamente un grande successo. Lo è al punto che Pearl Abyss, il team di sviluppo, ha pagato ai dipendenti un bonus di 5.000 dollari ciascuno per festeggiare i 5 milioni di copie vendute.

Tutti i dipendenti hanno ricevuto la cifra extra sullo stipendio, senza distinzioni. Si tratta di un bonus considerato rarissimo in Corea, anche nell'industria dei videogiochi. La compagnia lo avrebbe distribuito il 23 aprile.