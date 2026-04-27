3

Il team di Crimson Desert ha pagato un bonus di 5.000 dollari a tutti i dipendenti

Il successo di Crimson Desert ha fruttato un bonus di 5.000 dollari ai dipendenti di Pearl Abyss, come raccontato da una testata coreana.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   27/04/2026
Una corazza di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
Articoli News Video Immagini

A prescindere da cosa si pensi del gioco, Crimson Desert è indubbiamente un grande successo. Lo è al punto che Pearl Abyss, il team di sviluppo, ha pagato ai dipendenti un bonus di 5.000 dollari ciascuno per festeggiare i 5 milioni di copie vendute.

Tutti i dipendenti hanno ricevuto la cifra extra sullo stipendio, senza distinzioni. Si tratta di un bonus considerato rarissimo in Corea, anche nell'industria dei videogiochi. La compagnia lo avrebbe distribuito il 23 aprile.

Vendite impreviste

Se vogliamo, questo è soltnato uno dei tanti segni del successo di Crimson Desert, che lanciato il 19 marzo 2026, non è mai uscito dalla top 10 globale di Steam.

Pearl Abyss has granted all employees a special bonus of $5,000
by u/Responsible-Wind1788 in CrimsonDesert

Pearl Abyss sta continuando ad aggiornare il gioco, sistemando i molti problemi denunciati dagli utenti, a partire dalle spigolosità dell'interfaccia, passando per alcuni problemi del gameplay, come ad esempio i livelli di difficoltà.

Crimson Desert elogiato dal Primo Ministro della Corea del Sud come importante elemento culturale Crimson Desert elogiato dal Primo Ministro della Corea del Sud come importante elemento culturale

Nonostante i problemi, i giocatori apprezzano moltissimo la libertà concessa dal gioco, in virtù delle molte attività svolgibili nel mondo di gioco. Con il tempo, si spera che Crimson Desert venga ulteriormente sistemato, così da rispondere alle critiche che ha ricevuto.

Nel frattempo, vi ricordiamo che è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il team di Crimson Desert ha pagato un bonus di 5.000 dollari a tutti i dipendenti