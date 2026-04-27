Il team di Crimson Desert ha pagato un bonus di 5.000 dollari a tutti i dipendenti

A prescindere da cosa si pensi del gioco, Crimson Desert è indubbiamente un grande successo. Lo è al punto che Pearl Abyss, il team di sviluppo, ha pagato ai dipendenti un bonus di 5.000 dollari ciascuno per festeggiare i 5 milioni di copie vendute.
Tutti i dipendenti hanno ricevuto la cifra extra sullo stipendio, senza distinzioni. Si tratta di un bonus considerato rarissimo in Corea, anche nell'industria dei videogiochi. La compagnia lo avrebbe distribuito il 23 aprile.
Vendite impreviste
Se vogliamo, questo è soltnato uno dei tanti segni del successo di Crimson Desert, che lanciato il 19 marzo 2026, non è mai uscito dalla top 10 globale di Steam.
Pearl Abyss has granted all employees a special bonus of $5,000
by u/Responsible-Wind1788 in CrimsonDesert
Pearl Abyss sta continuando ad aggiornare il gioco, sistemando i molti problemi denunciati dagli utenti, a partire dalle spigolosità dell'interfaccia, passando per alcuni problemi del gameplay, come ad esempio i livelli di difficoltà.
Nonostante i problemi, i giocatori apprezzano moltissimo la libertà concessa dal gioco, in virtù delle molte attività svolgibili nel mondo di gioco. Con il tempo, si spera che Crimson Desert venga ulteriormente sistemato, così da rispondere alle critiche che ha ricevuto.
Nel frattempo, vi ricordiamo che è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.