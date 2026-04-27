La smart TV Hisense da 55", QLED 4K, refresh rate da 144Hz e game mode Pro è in sconto su Amazon praticamente al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'interessante promozione sulla smart TV Hisense che viene messa in offerta con uno sconto attivo del 33%: prezzo finale d'acquisto di 399€, solo 1€ in più rispetto al minimo storico. Puoi acquistarla tramite questo link, oppure accedendo alla pagina dedicata dal banner qui in basso: La smart TV Hisense da 55 pollici, grazie alla risoluzione 4K (3840 x 2160), offre immagini estremamente nitide e dettagliate, perfette per film, serie TV e contenuti in streaming. Il pannello QLED garantisce colori brillanti e un buon livello di luminosità, migliorando l'esperienza visiva in qualsiasi condizione.
Ulteriori dettagli sulla TV
Uno degli elementi distintivi di questo modello è la frequenza di aggiornamento a 144Hz, particolarmente indicata per il gaming. La presenza della modalità Game Mode PRO consente infatti una maggiore fluidità nelle scene rapide e con tanti elementi a schermo, riducendo input lag e migliorando la reattività durante le sessioni di gioco.
Dal punto di vista smart, il sistema operativo VIDAA U8 offre accesso a oltre 1000 applicazioni, permettendo di usufruire facilmente delle principali piattaforme di streaming.
Inoltre, il supporto all'audio Dolby Atmos assicura un suono coinvolgente e tridimensionale. La TV include diverse opzioni di connettività, tra cui HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth ed Ethernet, risultando compatibile con numerosi dispositivi esterni