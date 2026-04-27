River City Saga: Journey to the West ha una data d'uscita anche in occidente

Arc System Works ha annunciato ufficialmente River City Saga: Journey to the West , il nuovo capitolo della serie che debutterà il 4 giugno 2026 su Nintendo Switch, PlayStation 5 e PC (tramite Steam). Abbandonate le atmosfere metropolitane, il gioco trae ispirazione da " Il Viaggio in Occidente ", uno dei grandi romanzi classici della letteratura cinese (lo stesso di Black Myth: Wukong, per riferimento). I giocatori prenderanno il controllo dell'inossidabile Kunio, in questo caso fuso con figure leggendarie come Sun Wukong, Zhu Bajie, Sha Wujing e Tang Sanzang.

Novità strutturali

Seguendo le orme del precedente capitolo della serie, ispirato al Romanzo dei Tre Regni, ma con un approccio strutturale inedito, River City Saga: Journey to the West si presenterà come un gioco d'azione roguelike per giocatore singolo: i giocatori diventeranno più forti a ogni tentativo e avranno la possibilità di ottenere delle Abilità Segrete da equipaggiare sui propri personaggi per potenziarli.

Kunio come Sun Wukong

L'avventura promette grande varietà sul fronte del gameplay. Si inizierà controllando l'agile Sun Wukong, per poi sbloccare il più brutale Zhu Bajie e il più tattico Sha Wujing, che offriranno tre approcci unici all'azione.

Non mancherà, inoltre, il tipico umorismo che contraddistingue la serie: i volti storici del franchise di River City faranno la loro comparsa reinterpretando i vari personaggi del romanzo originale. A volte interverranno per aiutare la squadra di Kunio, altre volte si pareranno lungo il cammino nei panni dei boss, dando vita agli incontri esilaranti.

In concomitanza con l'annuncio, Arc System Works ha lanciato il sito ufficiale del gioco, ricco di dettagli sul cast e sulle meccaniche. River City Saga: Journey to the West sarà proposto a un prezzo budget di 19,99 euro. Al momento non è prevista la localizzazione in italiano (il gioco supporterà inglese, giapponese, coreano e cinese tradizionale e semplificato).