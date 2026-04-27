Crimson Desert elogiato dal Primo Ministro della Corea del Sud come importante elemento culturale

Anche i videogiochi stanno assumendo un'importanza sempre maggiore in questo ambito, e Crimson Desert sembra proprio essere il più recente grande successo nell'industria videoludica sud coreana.

La Corea del Sud sta vivendo un periodo di forte espansione per quanto riguarda la sua industria culturale e dell'intrattenimento, con vari prodotti che stanno conoscendo un grande successo al di fuori del paese e anche in occidente, come abbiamo visto sulla scena musicale, cinematografica e televisiva.

Crimson Desert è diventato nel frattempo anche un fenomeno culturale, a quanto pare, tanto da essere elogiato pubblicamente dal Primo Ministro della Corea del Sud, Kim Min-seok , come "nuovo capitolo nei contenuti K", definizione che comprende i prodotti culturali e di intrattenimento che arrivano da tale paese.

Un importante traguardo culturale

Attraverso il proprio account social personale, il Primo Ministro Kim Min-seok ha speso parole importanti per Crimson Desert e per Pearl Abyss, definendo il gioco come "un nuovo capitolo nei K-content" e considerandolo un "punto di svolta cruciale" per quanto riguarda l'industria videoludica nazionale.

Il nuovo action RPG di Pearl Abyss ha recentemente superato i 5 milioni di copie vendute e continua a raggiungere risultati impressionanti sul mercato.

Secondo Min-seok, il gioco dimostra che l'industria videoludica sud coreana è in grado di "spaziare su diverse piattaforme, comprese le console", laddove finora le maggiori produzioni si sono concentrate sulle piattaforme mobile e il PC.

Il premier ha inoltre elogiato Crimson Desert anche per essere basato su un engine interno e originale, elaborato da Pearl Abyss per lo sviluppo del gioco, invece di utilizzare un motore grafico proveniente da altri paesi.

Il gioco sta peraltro ricevendo un notevole supporto post-lancio da parte di Pearl Abyss, essendo stato aggiornato ancora la settimana scorsa con numerosi miglioramenti e aggiunte.