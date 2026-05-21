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Call of Duty, Infinity Ward suona la carica in vista del nuovo gioco

Infinity Ward ha pubblicato un messaggio per sottolineare la determinazione dello studio nel realizzare una straordinaria nuova esperienza con il loro prossimo titolo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/05/2026
Un personaggio di Call of Duty

Infinity Ward ha pubblicato un messaggio che sembra voler suonare la carica in vista del prossimo capitolo di Call of Duty, che a questo punto immaginiamo verrà sviluppato proprio dallo studio autore della serie Modern Warfare.

"NOI SIAMO INFINITY WARD. Creiamo esperienze di combattimento viscerali e immersive che lasciano il segno. Mentre per questo studio inizia un nuovo capitolo, siamo concentrati su ciò che ci definisce: passione, precisione, ossessione e una determinazione instancabile nel creare il miglior intrattenimento del settore", si legge nel post.

"Il nostro prossimo gioco è il risultato di questa mentalità. Determinato. Audace. Instancabile. Realizzato da un team che sta spingendo ogni dettaglio, ogni sistema e ogni singolo momento al proprio limite."

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"A nome di tutti in IW, siamo orgogliosi di ciò che abbiamo creato ed entusiasti di poter finalmente iniziare a condividerlo con voi", si conclude il messaggio, firmato dai due responsabili dello studio: Mark Grigsby e Jack O'Hara.

Modern Warfare 4, quindi?

Secondo un'indiscrezione, l'uscita di Call of Duty: Modern Warfare 4 sarebbe prevista per ottobre e il messaggio di Infinity Ward sembra fondamentalmente confermare le voci su quello che sarà il prossimo capitolo della serie prodotta da Activision.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Alla luce di tutto ciò, è il caso di tenere gli occhi aperti: esiste la possibilità che il team di sviluppo annunci ufficialmente il gioco da un momento all'altro.

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