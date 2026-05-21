Call of Duty, Infinity Ward suona la carica in vista del nuovo gioco

Infinity Ward ha pubblicato un messaggio che sembra voler suonare la carica in vista del prossimo capitolo di Call of Duty, che a questo punto immaginiamo verrà sviluppato proprio dallo studio autore della serie Modern Warfare.

"NOI SIAMO INFINITY WARD. Creiamo esperienze di combattimento viscerali e immersive che lasciano il segno. Mentre per questo studio inizia un nuovo capitolo, siamo concentrati su ciò che ci definisce: passione, precisione, ossessione e una determinazione instancabile nel creare il miglior intrattenimento del settore", si legge nel post.

"Il nostro prossimo gioco è il risultato di questa mentalità. Determinato. Audace. Instancabile. Realizzato da un team che sta spingendo ogni dettaglio, ogni sistema e ogni singolo momento al proprio limite."

"A nome di tutti in IW, siamo orgogliosi di ciò che abbiamo creato ed entusiasti di poter finalmente iniziare a condividerlo con voi", si conclude il messaggio, firmato dai due responsabili dello studio: Mark Grigsby e Jack O'Hara.