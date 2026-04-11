Ex-Insomniac e The Initiative è ora in Blizzard e lavorerebbe allo sparatutto di StarCraft

Drew Murray, design director che è diventato noto per i suoi lavori presso Insomniac Games, poi passato a The Initiative e successivamente tornato nuovamente a Insomniac, si trova ora in Blizzard e, secondo Windows Central, starebbe lavorando al presunto sparatutto di StarCraft.

L'informazione arriva dal giornalista Jez Corden, il quale ha riferito di aver saputo che Murray è stato impiegato proprio nello sviluppo del vociferato sparatutto di StarCraft, e proprio questo dettaglio rappresenterebbe un'ulteriore prova del fatto che il progetto sta andando avanti.

Di recente, siamo tornati a parlare di questo titolo vedendo che Blizzard sta assumendo per uno sparatutto tripla A open world, che secondo alcuni sarebbe proprio il gioco in questione, il quale potrebbe essere presentato alla BlizzCon 2026.