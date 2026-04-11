Ex-Insomniac e The Initiative è ora in Blizzard e lavorerebbe allo sparatutto di StarCraft

Drew Murray, design director che è diventato noto per i suoi lavori presso Insomniac Games, poi passato a The Initiative e successivamente tornato nuovamente a Insomniac, si trova ora in Blizzard e, secondo Windows Central, starebbe lavorando al presunto sparatutto di StarCraft.
L'informazione arriva dal giornalista Jez Corden, il quale ha riferito di aver saputo che Murray è stato impiegato proprio nello sviluppo del vociferato sparatutto di StarCraft, e proprio questo dettaglio rappresenterebbe un'ulteriore prova del fatto che il progetto sta andando avanti.
Di recente, siamo tornati a parlare di questo titolo vedendo che Blizzard sta assumendo per uno sparatutto tripla A open world, che secondo alcuni sarebbe proprio il gioco in questione, il quale potrebbe essere presentato alla BlizzCon 2026.
Un progetto che assume consistenza
Che Drew Murray sia ora in Blizzard, d'altra parte, risulta chiaro anche dalla sua pagina LinkedIn: sebbene non ci siano state comunicazioni ufficiali al riguardo, lo stesso Murray segnala che sta lavorando presso la compagnia dallo scorso gennaio.
Si tratta di un ritorno importante all'interno di Xbox Game Studios, considerando che Murray, ex-Insomniac, era stato scelto come uno degli elementi di maggiore importanza all'interno del team The Initiative, poi chiuso con la cancellazione di Perfect Dark.
Dopo questa esperienza era tornato in Insomniac Games, ma evidentemente ha nuovamente deciso di cambiare squadra accasandosi presso Blizzard. Verosimilmente, dovrebbe occupare un ruolo di rilievo nello sviluppo del nuovo progetto.
Di un possibile sparatutto di StarCraft aveva parlato anche il noto giornalista Jason Schreier di Bloomberg nel suo libro sulla situazione interna a Blizzard, e il progetto potrebbe stare procedendo a pieno regime.