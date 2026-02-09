Lo sparatutto di StarCraft sarebbe in sviluppo presso Nexon, proprietario degli autori di ARC Raiders

La testata afferma di aver accesso a delle "fonti dell'industria" e di sapere chi si sta occupando del progetto .

Già in precedenza, alcuni report avevano segnalato che uno sparatutto dedicato al mondo di StarCraft era in lavorazione. Ora, però, arrivano nuovi dettagli tramite alcune segnalazioni del sito coreano dnews.

Chi starebbe creando lo sparatutto di StarCraft

Pare che Blizzard abbia stretto una collaborazione con Nexon, un editore di videogiochi e proprietario di team come Embark Studios (ARC Raiders, The Finals) e Nexon Games (The First Descendant).

Nexon avrebbe siglato un accordo di cooperazione e avrebbe poi creato un team dedicato per il progetto, all'interno della propria divisione dedicata agli sparatutto. Oltre a questo non si sa molto, se non che la compagnia sudcoreana/giapponese avrebbe messo alla guida del team il famoso modder di StarCraft Choi Jun-ho.

Tutto questo è per ora da considerarsi un rumor e nulla più. Il fatto stesso che uno sparatutto di StarCraft sia in sviluppo non è confermato e non ci sono stati annunci a riguardo. Ciò detto, il noto e affidabile giornalista e insider videoludico Jason Schreier ha confermato che uno sparatutto di StarCraft è effettivamente in sviluppo (con un ex autore di Far Cry, Dan Hay, a capo del progetto), quindi è credibile che sia tutto vero.

In ogni caso, i piani potrebbero cambiare e il progetto naufragare, come accaduto con StarCraft Ghost una ventina di anni fa e un progetto noto come Ares, cancellato nel 2019.