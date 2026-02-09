6

Lo sparatutto di StarCraft sarebbe in sviluppo presso Nexon, proprietario degli autori di ARC Raiders

Secondo un nuovo report, il chiacchierato sparatutto basato sulla saga di StarCraft sarebbe in produzione tramite una collaborazione tra Blizzard e Nexon. Vediamo cosa è stato detto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/02/2026
Un soldato di StarCraft
StarCraft Remastered
StarCraft Remastered
News Video Immagini

Già in precedenza, alcuni report avevano segnalato che uno sparatutto dedicato al mondo di StarCraft era in lavorazione. Ora, però, arrivano nuovi dettagli tramite alcune segnalazioni del sito coreano dnews.

La testata afferma di aver accesso a delle "fonti dell'industria" e di sapere chi si sta occupando del progetto.

Chi starebbe creando lo sparatutto di StarCraft

Pare che Blizzard abbia stretto una collaborazione con Nexon, un editore di videogiochi e proprietario di team come Embark Studios (ARC Raiders, The Finals) e Nexon Games (The First Descendant).

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
+2
Immagine
Immagine

Nexon avrebbe siglato un accordo di cooperazione e avrebbe poi creato un team dedicato per il progetto, all'interno della propria divisione dedicata agli sparatutto. Oltre a questo non si sa molto, se non che la compagnia sudcoreana/giapponese avrebbe messo alla guida del team il famoso modder di StarCraft Choi Jun-ho.

Il vociferato sparatutto di StarCraft potrebbe essere presentato alla BlizzCon 2026 Il vociferato sparatutto di StarCraft potrebbe essere presentato alla BlizzCon 2026

Tutto questo è per ora da considerarsi un rumor e nulla più. Il fatto stesso che uno sparatutto di StarCraft sia in sviluppo non è confermato e non ci sono stati annunci a riguardo. Ciò detto, il noto e affidabile giornalista e insider videoludico Jason Schreier ha confermato che uno sparatutto di StarCraft è effettivamente in sviluppo (con un ex autore di Far Cry, Dan Hay, a capo del progetto), quindi è credibile che sia tutto vero.

In ogni caso, i piani potrebbero cambiare e il progetto naufragare, come accaduto con StarCraft Ghost una ventina di anni fa e un progetto noto come Ares, cancellato nel 2019.

#Activision Blizzard
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Lo sparatutto di StarCraft sarebbe in sviluppo presso Nexon, proprietario degli autori di ARC Raiders