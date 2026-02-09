Una mod di The Witcher 3, prova ad anticipare The Witcher 4

Per giocare a The Witcher 4 mancano ancora anni, visto che si parla di un'uscita dopo il 2026 . Ciò che è noto è che Ciri sarà al centro della scena, per una storia che seguirà quella di The Witcher 3.

Una nuova regione

Dawn over Korvir è una mod di recente pubblicazione, scaricabile da Nexus Mods, che aggiunge delle nuove missioni concatenata a The Witcher 3, da vivere nei panni di Ciri. Inoltre, è ambientata in una regione completamente nuova chiamata Regno di Kovir, ispirata al trailer cinematografico di presentazione di The Witcher 4.

La mod ha richiesto 800 ore di sviluppo e offre ai giocatori tra i 45 minuti e 1 ora e mezza di contenuti. Ci sono alcuni requisiti per scaricarla, tra cui aver già installato i DLC Blood and Wine e Hearts of Stone. Inoltre, è necessario avere scaricato anche le mod Custom Player Characters e Community Patch - Shared Imports.

Leggiamo la descrizione ufficiale: "Combatti. Compi scelte morali. Accetta le conseguenze. Dando la caccia ai mostri, Ciri li trova sempre più spesso non nelle foreste, ma tra le persone. Delusa dall'umanità, si muove in equilibrio tra compassione e rabbia. La witcher riuscirà a dominare la propria ira ed evitare di diventare lei stessa un mostro?"