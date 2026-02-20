Shani è meglio di Triss e Yen in The Witcher 3, a dirlo è il doppiatore di Geralt

Doug Cockle non è solo il doppiatore di Geralt in The Witcher 3, ma è anche un grandissimo fan del videogioco. Non è qualcosa da dare per scontato, sia chiaro, ma è qualcosa sul quale si può "giocare", come fatto da GoatedSynro su YouTube, che ha intervistato l'attore e gli ha chiesto a suo parere qual è la partner migliore per Geralt all'interno dell'avventura fantasy.
Cockle non si è tirato indietro e ha dato una risposta che potrebbe non soddisfare molti appassionati.
Chi è il vero amore di Geralt secondo il doppiatore
Cockle ha prima di tutto spiegato che Syanna (la sorella della duchessa di Toussaint nel DLC Blood and Wine) è "una pazza" e che Keira (Metz, una maga del regno di Temeria che appare in una missione secondaria) è solo "una missione secondaria romantica" e quindi non le considera davvero delle concorrenti.
Passando a una vera classifica delle relazioni migliori per Geralt, Yennefer è al terzo posto, Triss al secondo e Shani è in prima posizione. Si tratta di una scelta interessante, visto che Shani non è particolarmente importante per la trama di The Witcher 3. Cockle afferma che Shani è divertente e ha una visione realistica di Geralt.
Aggiunge poi che nel corso del gioco preferisce Triss, perché gli piacciono le rosse, ma anche perché Triss è una "amica con benefici". Triss e Geralt possono farsi una risata assieme, secondo Cockle, mentre Yennefer è una "mamma petulante". Chiude poi affermando che sono entrambe incredibili in quanto sono "potenti maghe, entrambe bellissime, molto intelligenti". Diteci, voi cosa ne pensate?
Vi lasciamo infine a questa mod di The Witcher 3 che prova ad anticipare The Witcher 4.