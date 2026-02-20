0

Il Funko POP di Sonic è in sconto su Amazon al minimo storico, perfetto per gli appassionati

Tra le offerte di Amazon troviamo il Funko POP di Sonic al prezzo più basso di sempre, con uno sconto che ti permetterà di spendere meno di 10 €.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/02/2026
Funko POP di Sonic

Se ami Sonic o sei un collezionista, questo Funko POP è disponibile su Amazon a soli 9,87 € rispetto al prezzo consigliato di 16 €, permettendoti di risparmiare il 38%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai restituirlo entro 14 giorni, se vorrai. Ti suggeriamo di approfittarne quanto prima, dato che al momento sono rimaste poche quantità. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un oggetto per arricchire la tua collezione

Questo Funko POP è perfetto per gli appassionati. Si tratta di un oggetto da collezione con un'altezza di circa 9,5 cm, quindi è una mini statuetta che potrai posizionare facilmente ovunque tu voglia: scrivania, vetrina o mensola. Inoltre, il Funko POP è realizzato in vinile resistente e di alta qualità, quindi è costruito per durare nel tempo e resistere all'usura quotidiana. Con questo sconto potrai quindi arricchire la tua collezione ed esporre una delle icone del mondo videoludico.

Funko POP di Sonic
Funko POP di Sonic

A tal proposito, ricordiamo che Sonic Frontiers è attualmente in sconto su Instant Gaming nella sua versione per PC, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

