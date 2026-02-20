Neva: Prologue è disponibile e costa davvero poco

C'è da dire che Neva: Prologue è piccolo anche nel prezzo , visto che costa soltanto 2,99 euro. Insomma, non si tratta di un esborso particolarmente esoso.

La software house Nomada Studio e l'editore Devolver Digital hanno annunciato la disponibilità di Neva: Prologue , un piccolo DLC per l'affascinante platform dalla riuscitissima direzione artistica, che meriterebbe un po' di amore in più.

Dettagli del DLC

Addentratevi con Alba nel cuore delle paludi corrotte mentre inseguite una scia di farfalle bianche: qui scoprirete una cucciola di lupo terrorizzata, smarrita e abbandonata. Decisi a salvarla, dovrete guadagnarvi la fiducia della giovane lupa e guidarla attraverso la devastazione delle terre selvagge. Insieme fronteggerete nuovi nemici, affronterete prove difficili e vi confronterete con una forza mostruosa che minaccia di dividerci.

Stando a quanto comunicato dagli sviluppatori, Neva: Prologue è stato pensato per essere giocato dopo aver finito il gioco principale, visto che offre una sfida pensata per essere più impegnativa. L'espansione introduce tre nuovi luoghi, ognuno con meccaniche di gioco originali, delle nuove prove, dei nuovi nemici, compresi alcuni boss mai visti.

Neva: Prologue è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Chiaramente dovete avere il gioco base per poterci giocare.