La Deluxe Edition di Neva è oggi in promo su Amazon al suo minimo storico per la versione PS5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta che prevede una promozione attiva sulla Deluxe Edition di Neva con uno sconto in formato XL del 40% per un prezzo totale e finale di 33,11€, suo minimo storico sulla piattaforma . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: La Deluxe Edition del gioco arricchisce l'esperienza con un artbook in brossura di 88 pagine , una copia della colonna sonora originale e una scatola da collezione , pensata per i fan più appassionati. Neva è un videogioco puzzle-platform pubblicato nel 2024, sviluppato da Nomada Studio e distribuito da Devolver Digital.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il titolo racconta una storia intensa e suggestiva, incentrata sul legame tra Alba, una giovane donna, e la sua compagna Neva, una lupa che la accompagna in un viaggio attraverso un mondo corrotto dall'oscurità. L'avventura si sviluppa lungo quattro stagioni, che riflettono sia l'evoluzione dell'ambiente sia la crescita emotiva e fisica dei protagonisti. Dal punto di vista del gameplay, Neva è un platform a scorrimento laterale che combina esplorazione, enigmi ambientali e combattimenti.

Il giocatore controlla Alba, armata di spada, capace di eseguire attacchi orizzontali e verticali, salti, doppi salti, schivate e brevi dash aerei. Un elemento centrale dell'esperienza è l'evoluzione di Neva: da cucciolo fragile a lupo adulto, diventa sempre più utile sia negli scontri sia nella navigazione degli ambienti. Qui la nostra recensione.