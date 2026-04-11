0

Cave Story+ per PC riceve un enorme aggiornamento con co-op, supporto alle mod e miglioramenti grafici

Un maxi‑update rinnova Cave Story+ su PC con co-op, supporto alle mod e un comparto grafico migliorato, riportando in auge uno dei titoli simbolo della scena indie.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/04/2026
Artwork di Cave Story
Cave Story+
Cave Story+
News Video Immagini

A quasi 15 anni dalla pubblicazione, Nicalis ha annunciato l'arrivo di un enorme aggiornamento gratuito per Cave Story+ che introduce contenuti già presenti nelle versioni console più recenti, come la cooperativa a due giocatori, insieme a una serie di novità inedite, tra cui il supporto alle mod.

Secondo le note dell'aggiornamento, disponibili su Steam, molti elementi visivi sono stati rinnovati: arrivano ritratti animati nei dialoghi, illuminazione dinamica migliorata, nuovi effetti dell'acqua, uno shading ambientale più curato, il supporto al widescreen e altre migliorie grafiche.

Le altre novità

Sul fronte del gameplay, sono state apportate numerose modifiche e ottimizzazioni alla qualità dell'esperienza. Alcune sezioni sono state leggermente ritoccate o rese più fluide, ed è stato aggiunto un nuovo stage alla modalità delle sfide bonus. Inoltre, il gioco supporta ora mod create dagli utenti, tra cui nuove skin, sfide personalizzate, colonne sonore alternative e molto altro.

Si tratta di un pacchetto di novità che potrebbe invogliare molti giocatori a riscoprire quello che è considerato uno dei primi grandi fenomeni della scena indie. Per chi non lo conoscesse, Cave Story è un action‑adventure platform 2D creato interamente da Daisuke "Pixel" Amaya e pubblicato originariamente nel 2004 come gioco gratuito per PC. Nel 2011 è arrivata una versione ampliata e migliorata, Cave Story+, pubblicata da Nicalis.

Samson, la recensione del gioco che si ispira a GTA, ma non ce la fa Samson, la recensione del gioco che si ispira a GTA, ma non ce la fa

Il gioco segue un protagonista senza memoria che si risveglia in una caverna e scopre una comunità di creature chiamate Mimiga, minacciate da uno scienziato folle. Il gameplay combina esplorazione, platforming, armi potenziabili e numerosi boss, con una forte enfasi sulla narrativa e diversi finali possibili.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Cave Story+ per PC riceve un enorme aggiornamento con co-op, supporto alle mod e miglioramenti grafici