Cave Story+ per PC riceve un enorme aggiornamento con co-op, supporto alle mod e miglioramenti grafici

Secondo le note dell'aggiornamento, disponibili su Steam , molti elementi visivi sono stati rinnovati : arrivano ritratti animati nei dialoghi, illuminazione dinamica migliorata, nuovi effetti dell'acqua, uno shading ambientale più curato, il supporto al widescreen e altre migliorie grafiche.

Le altre novità

Sul fronte del gameplay, sono state apportate numerose modifiche e ottimizzazioni alla qualità dell'esperienza. Alcune sezioni sono state leggermente ritoccate o rese più fluide, ed è stato aggiunto un nuovo stage alla modalità delle sfide bonus. Inoltre, il gioco supporta ora mod create dagli utenti, tra cui nuove skin, sfide personalizzate, colonne sonore alternative e molto altro.

Si tratta di un pacchetto di novità che potrebbe invogliare molti giocatori a riscoprire quello che è considerato uno dei primi grandi fenomeni della scena indie. Per chi non lo conoscesse, Cave Story è un action‑adventure platform 2D creato interamente da Daisuke "Pixel" Amaya e pubblicato originariamente nel 2004 come gioco gratuito per PC. Nel 2011 è arrivata una versione ampliata e migliorata, Cave Story+, pubblicata da Nicalis.

Il gioco segue un protagonista senza memoria che si risveglia in una caverna e scopre una comunità di creature chiamate Mimiga, minacciate da uno scienziato folle. Il gameplay combina esplorazione, platforming, armi potenziabili e numerosi boss, con una forte enfasi sulla narrativa e diversi finali possibili.