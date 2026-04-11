Karl Urban sarebbe felice di recitare in un film di Red Dead Redemption e ha già deciso chi interpretare

Intervistato da Square Mile, Urban ha rivelato che, se Rockstar Games decidesse un giorno di realizzare un film di Red Dead Redemption , lui vorrebbe assolutamente farne parte. E ha già scelto anche il ruolo: John Marston , il protagonista del gioco del 2010.

Karl Urban , attore celebre per The Boys, Il Signore degli Anelli, Star Trek e molti altri film, tornerà presto al cinema con Mortal Kombat 2 nei panni di Johnny Cage. Ma a quanto pare non è l'unica trasposizione videoludica in cui gli piacerebbe recitare.

Chi altri se non John Marston?

Nell'intervista, Urban spiega di essere un videogiocatore saltuario e che probabilmente giocherebbe molto di più se non fosse per i numerosi impegni della sua carriera. Tra i pochi titoli a cui è riuscito a dedicare del tempo, afferma che proprio Red Dead Redemption è quello che gli è rimasto maggiormente impresso.

Karl Urban in The Boys

"Red Dead Redemption è uno dei miei giochi preferiti. È un gioco fantastico. È curioso, perché non ho mai avuto davvero l'opportunità di immergermi nella cultura videoludica. Quando le console uscirono nel 1994 ero un attore disoccupato a Sydney e non potevo permettermele."

"Quando poi ho potuto farlo, ero così impegnato con progetti in giro per il mondo che non sono mai riuscito a entrarci davvero. Ogni tanto, quando capitava una rara occasione, Red Dead era sicuramente uno dei giochi che riusciva a coinvolgermi di più."

Alla domanda su quale personaggio della serie Rockstar vorrebbe interpretare, Urban non ha avuto dubbi: "Dai... John Marston! Mi piacerebbe tantissimo interpretare quel personaggio."

Anche Jack Black ha espresso il desiderio di recitare in un eventuale film basato sulla serie western o, in alternativa, di apparire in un possibile Red Dead Redemption 3 e anche lui ha già in mente un personaggio.