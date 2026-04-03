Red Dead Redemption 3? Jack Black vuole esserci e ha avuto un'idea

Jack Black vorrebbe essere in Red Dead Redemption 3, e ha avuto un'idea in merito al personaggio che potrebbe interpretare nel gioco: sé stesso, o meglio un Jack Black realmente esistito nei primi anni del Novecento.

"Red Dead Redemption 2 è ambientato intorno al cambio di secolo, giusto? In quel periodo viveva un uomo chiamato Jack Black, che ha scritto un'autobiografia intitolata 'You Can't Win'. Dunque sì, mi piacerebbe interpretare Jack Black in Red Dead Redemption 3."

Pubblicato nel 1926, You Can't Win racconta la vita di un criminale realmente esistito: un ladro professionista, scassinatore e vagabondo che operava tra il Far West e il Canada all'inizio dello scorso secolo, e che sarebbe effettivamente adatto a comparire in un episodio di Red Dead Redemption.

L'attore ha spiegato che l'idea di comparire in Red Dead Redemption 3 è legata al fatto che difficilmente verrà realizzato un adattamento della saga firmata Rockstar Games. "È un peccato", ha detto, "perché fra tutti i videogiochi esistenti, i loro sono i più cinematografici."