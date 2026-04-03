Secondo quanto riferito su LinkedIn da Jerry Liu, ex PC Planner and Insights Manager di Sony fra il 2021 e il 2023, i giochi PlayStation per PC hanno prodotto ricavi netti notevoli, pari a circa 300 milioni di dollari nel giro di tre anni.

Si tratta di numeri significativi, che la casa giapponese ha ottenuto mettendo in atto strategie mirate, che includevano l'ottimizzazione delle campagne promozionali, la pianificazione dei budget e un'attenta analisi del catalogo PlayStation.

Liu ha spiegato che l'attuazione di politiche di prezzo aggressive, che lui stesso ha promosso, avrebbe determinato un incremento del 25% dei ricavi lordi per quanto concerne le versioni PC dei giochi PlayStation, a conferma di quanto queste produzioni abbiano rappresentato una fonte di guadagno concreta per Sony.

Del resto parliamo di conversioni dal costo relativamente basso, che anche a fronte di vendite non rilevanti come quelle realizzate su PS5 producono appunto entrate extra importanti, che vanno ad aggiungersi agli incassi già totalizzati.