Rockstar Games sotto ricatto: lo studio di GTA 6 avrebbe subito un nuovo attacco hacker

Rockstar Games, lo studio autore di GTA 6 e Red Dead Redemption 2, sarebbe stato nuovamente colpito da un attacco hacker. A rivendicare l'azione è il gruppo di cybercriminali noto come ShinyHunters, che ha intimato all'azienda di pagare un riscatto entro il 14 aprile: in caso contrario, pubblicherà online i dati rubati.

ShinyHunters (il cui nome sembra ispirato ai Pokémon cromatici) è un gruppo piuttosto noto, collegato a numerosi attacchi informatici dal 2020 in poi, che hanno coinvolto anche aziende come Microsoft, Ticketmaster e Google. A marzo di quest'anno ha diffuso in rete oltre 350 GB di dati sottratti alla Commissione Europea.