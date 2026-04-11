Microsoft starebbe valutando l'idea di togliere Call of Duty da Xbox Game Pass Ultimate

Non è escluso, infatti, che parte dei motivi che hanno portato all' incremento di prezzo di Xbox Game Pass Ultimate sia proprio la volontà di Microsoft di inserire i nuovi Call of Duty al lancio all'interno del catalogo, considerando il valore che questi hanno sul mercato.

Anche in questo caso si tratta di una semplice voce di corridoio, dunque va presa come tale, ma aprirebbe degli scenari interessanti , visto il peso specifico della serie all'interno del servizio in abbonamento e in particolare per quanto riguarda il tier Ultimate.

Secondo quanto riferito dal noto giornalista Jez Corden di Windows Central, Microsoft starebbe valutando l'eventualità di togliere Call of Duty da Xbox Game Pass , per quanto riguarda il lancio dei nuovi capitoli nel tier Ultimate .

Conseguenze anche sul prezzo di Game Pass?

Non è chiaro cosa potrebbe eventualmente spingere Microsoft a togliere Call of Duty da Game Pass ma potrebbe essere un insieme di cause: tra queste c'è la possibilità che l'accesso al gioco direttamente dal catalogo in abbonamento abbia eroso le vendite in maniera importante, come era emerso da alcune analisi precedenti.

Tuttavia, è anche possibile che questo possa rientrare in una revisione generale di costi e prezzi, con la possibilità che la rimozione di Call of Duty possa portare a una riduzione del prezzo, oppure alla creazione di un nuovo tier specifico che comprenda la serie in questione, considerando che Asha Sharma, la nuova CEO di Xbox, sembrava stesse valutando l'idea di rendere più accessibile l'abbonamento a Game Pass.

In ogni caso, non sarebbe semplice proporre una riduzione così importante dei benefit di Game Pass Ultimate al pubblico dopo due anni dalla sua introduzione, a meno che questo non possa davvero comportare una riduzione del prezzo.