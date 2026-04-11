Project Helix è simile all'idea originale di Xbox, secondo uno dei creatori della console

Ed Fries ha riferito la questione al podcast The Expansion Pass, sostenendo che il concetto di una macchina in grado di replicare l'esperienza PC in una forma più user friendly era un po' l'idea originale di Xbox, poi modificata successivamente.

Secondo Ed Fries, uno dei creatori della prima Xbox , il concetto alla base di Project Helix , la console di prossima generazione, sarebbe di fatto simile a quella che era l'idea originale della console , poi modificata all'epoca.

Ora non ci sono più le limitazioni di un tempo

"È molto simile a quello che era il progetto originale per Xbox. Non l'Xbox che abbiamo poi lanciato sul mercato, ma il progetto originale prevedeva che fosse una sorta di PC con Windows", ha spiegato Fries.

"In pratica era un PC che assomigliava un po' a una console e fingeva di esserlo, ma in realtà sotto sotto era un PC", ha aggiunto uno dei creatori della console originale, "E quello che abbiamo lanciato sul mercato alla fine si è rivelato una via di mezzo, insomma".

In effetti, la composizione dell'Xbox originale era alquanto derivata dall'esperienza PC, come dimostrava la presenza dell'hard disk all'interno e alcune soluzioni in termini di CPU e GPU, ma sul fronte del sistema operativo l'esperienza risultava alquanto diversa.

"Dal punto di vista dell'architettura aveva ancora molto in comune con un PC: la CPU era un componente che avresti potuto montare su un PC, la GPU era una scheda grafica che avrebbe potuto trovarsi in un PC", ha spiegato Fries.

Tuttavia, l'idea di montare un sistema operativo complesso come Windows si scontrava con le limitazioni imposte, soprattutto sul fronte della memoria: "Il motivo per cui non funzionò è che eravamo ancora molto limitati in termini di risorse di sistema - in particolare, la RAM - e ogni bit che avevi allocato al sistema operativo era una parte che non potevi usare in un gioco, e gli sviluppatori di giochi hanno un disperato bisogno di ogni minimo bit che riescono a ottenere".

Project Helix è stato svelato in maniera ufficiale da Microsoft come concept dell'Xbox di nuova generazione, che a quanto pare farà funzionare sia i giochi PC che quelli Xbox, in una piattaforma incentrata sulla convergenza tra i due mondi.