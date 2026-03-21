Call of Duty: Modern Warfare segna un nuovo record su Steam a sorpresa, sette anni dopo l'uscita

Tra gli strani fenomeni di Steam annoveriamo in queste ore anche il nuovo record fatto registrare da Call of Duty: Modern Warfare, che in queste ore ha stabilito il suo picco massimo di giocatori online nonostante sia uscito praticamente sette anni fa.
Si tratta del Call of Duty: Modern Warfare uscito nel 2019, dunque non proprio una primizia, che però in queste ore sta facendo registrare picchi di utenti online di oltre 45.000 e probabilmente destinato a crescere, visto che sta salendo a vista d'occhio.
In pratica, il "vecchio" Modern Warfare del 2019 sta superando agilmente i recenti Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone su Steam, e tutto questo per un motivo molto preciso.
Un motivo ben preciso
Call of Duty: Modern Warfare fa parte degli sconti di primavera di Steam, e può essere acquistato in questi giorni con il 90% di sconto a 5,99€, ovvero uno dei prezzi più bassi a cui si è mai visto un capitolo della serie relativamente recente.
Solitamente, i Call of Duty non scendono mai in maniera così drastica di prezzo, ed evidentemente questo evento ha attirato l'attenzione di molti giocatori, che si sono riversati in massa all'interno di Modern Warfare, facendo registrare numeri impressionanti.
Al prezzo estremamente basso bisogna poi aggiungere anche la qualità intrinseca di questo capitolo, considerato uno dei migliori nella storia recente della serie, che all'epoca apportò notevoli miglioramenti al gameplay in termini di movimento, controlli e sistemi di gioco.
È stato particolarmente popolare anche perché si trovò a uscire in mezzo al periodo del COVID, che portò a un incremento generale dell'attività online, diventando così uno dei giochi più fruiti all'epoca.
Nel frattempo, sul fronte moderno Call of Duty: Black Ops 7 ha ricevuto la Stagione 2: Furiosa, mentre Warzone si è aggiornato con la modalità Black Ops Royale.