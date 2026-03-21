Call of Duty: Modern Warfare segna un nuovo record su Steam a sorpresa, sette anni dopo l'uscita

Tra gli strani fenomeni di Steam annoveriamo in queste ore anche il nuovo record fatto registrare da Call of Duty: Modern Warfare, che in queste ore ha stabilito il suo picco massimo di giocatori online nonostante sia uscito praticamente sette anni fa.

Si tratta del Call of Duty: Modern Warfare uscito nel 2019, dunque non proprio una primizia, che però in queste ore sta facendo registrare picchi di utenti online di oltre 45.000 e probabilmente destinato a crescere, visto che sta salendo a vista d'occhio.

In pratica, il "vecchio" Modern Warfare del 2019 sta superando agilmente i recenti Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone su Steam, e tutto questo per un motivo molto preciso.