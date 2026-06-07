Armatus ha un nuovo trailer e una finestra di uscita ufficiale

Armatus è stato mostrato con un nuovo trailer durante il PC Gaming Show, e ora ha una finestra di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 verso la fine dell'anno.
Sviluppato da Counterplay Games, gli autori di Godfall, Armatus miscela spettacolari scontri a fuoco e combattimenti corpo a corpo in terza persona, poteri sovrannaturali e una cornisce narrativa che affonda le proprie radici in un'Europa moderna che viene devastata dall'invasione dei demoni.
Nel gioco vestiremo l'armatura di un antico guerriero che è stato strappato alla propria epoca e catapultato in una città ridotta in macerie per via di un varco che collega il nostro mondo e un'altra dimensione, consentenndo a orde di creature infernali di riversarsi sulla Terra.
Sarà dunque proprio il nostro personaggio a dover combattere l'esercito di demoni per riportare l'equilibrio e chiudere il portale una volta per tutte.
Combattimenti spettacolari
Annunciato nel novembre dello scorso anno, Armatus ha messo in mostra la sua azione spettacolare nel nuovo trailer, con il protagonista che passa da uno scontro all'altro dando fondo al suo arsenale e alle sue abilità speciali.
Uno degli elementi più interessanti del gioco è rappresentato dal suo sistema di progressione in stile roguelite, che promette una crescita costante all'interno di ogni run, partendo con un equipaggiamento base e sbloccando poi strumenti e poteri più avanzati.
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