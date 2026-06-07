Armatus ha un nuovo trailer e una finestra di uscita ufficiale

Armatus è stato mostrato con un nuovo trailer durante il PC Gaming Show, e ora ha una finestra di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 verso la fine dell'anno.

Sviluppato da Counterplay Games, gli autori di Godfall, Armatus miscela spettacolari scontri a fuoco e combattimenti corpo a corpo in terza persona, poteri sovrannaturali e una cornisce narrativa che affonda le proprie radici in un'Europa moderna che viene devastata dall'invasione dei demoni.

Nel gioco vestiremo l'armatura di un antico guerriero che è stato strappato alla propria epoca e catapultato in una città ridotta in macerie per via di un varco che collega il nostro mondo e un'altra dimensione, consentenndo a orde di creature infernali di riversarsi sulla Terra.

Sarà dunque proprio il nostro personaggio a dover combattere l'esercito di demoni per riportare l'equilibrio e chiudere il portale una volta per tutte.