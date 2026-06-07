Annunciato Carcass Clad, un horror cooperativo dagli autori di Mouthwashing

Qui sotto trovate il primo trailer ufficiale che accompagna l'annuncio e invita i giocatori ad aggiungere il titolo alla lista dei desideri su Steam. Al momento non è stata comunicata una data di uscita.

A sorpresa durante il PC Gaming Show, Wrong Organ, lo studio autore dell'acclamato Mouthwashing, ha annunciato Carcass Clad , un horror cooperativo per tre giocatori incentrato sulla gestione di un carro armato in un mondo disturbante e in rovina.

Un horror cooperativo unico

Carcass Clad è un'esperienza cooperativa intensa, costruita su meccaniche tattili, comunicazione costante e decisioni prese sotto forte pressione. Tutto si svolge all'interno dello Yksiö, un carro armato in cui ogni leva, comando e meccanismo deve essere gestito manualmente. Ogni membro dell'equipaggio ricopre un ruolo unico e indispensabile, e il gameplay richiede coordinazione, nervi saldi e padronanza delle proprie mansioni.

Contro ogni ordine, la squadra è costretta a farsi strada attraverso Vhorgorod, una città devastata dove le ultime difese Ostravyane hanno generato abomini meccanico‑organici: macchine fuse con carne e oro, pronte a tornare in battaglia. In questo scenario disperato, i tre protagonisti devono collaborare per sopravvivere. Kanerva è gli occhi e le orecchie del carro, Erkki gestisce il cannone da 158 mm e le risorse recuperate, mentre Taisto controlla le 70 tonnellate dello Yksiö, bilanciando potenza, carburante e manovre.