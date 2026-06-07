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Annunciato Carcass Clad, un horror cooperativo dagli autori di Mouthwashing

Carcass Clad debutta al PC Gaming Show con un trailer inquietante: il nuovo horror cooperativo dei creatori di Mouthwashing mette tre giocatori dentro un carro armato da gestire manualmente.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/06/2026
Uno dei personaggi di Carcass Clad

A sorpresa durante il PC Gaming Show, Wrong Organ, lo studio autore dell'acclamato Mouthwashing, ha annunciato Carcass Clad, un horror cooperativo per tre giocatori incentrato sulla gestione di un carro armato in un mondo disturbante e in rovina.

Qui sotto trovate il primo trailer ufficiale che accompagna l'annuncio e invita i giocatori ad aggiungere il titolo alla lista dei desideri su Steam. Al momento non è stata comunicata una data di uscita.

Un horror cooperativo unico

Carcass Clad è un'esperienza cooperativa intensa, costruita su meccaniche tattili, comunicazione costante e decisioni prese sotto forte pressione. Tutto si svolge all'interno dello Yksiö, un carro armato in cui ogni leva, comando e meccanismo deve essere gestito manualmente. Ogni membro dell'equipaggio ricopre un ruolo unico e indispensabile, e il gameplay richiede coordinazione, nervi saldi e padronanza delle proprie mansioni.

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Contro ogni ordine, la squadra è costretta a farsi strada attraverso Vhorgorod, una città devastata dove le ultime difese Ostravyane hanno generato abomini meccanico‑organici: macchine fuse con carne e oro, pronte a tornare in battaglia. In questo scenario disperato, i tre protagonisti devono collaborare per sopravvivere. Kanerva è gli occhi e le orecchie del carro, Erkki gestisce il cannone da 158 mm e le risorse recuperate, mentre Taisto controlla le 70 tonnellate dello Yksiö, bilanciando potenza, carburante e manovre.

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