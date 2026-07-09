Epic Games Store annuncia i giochi gratis del 16 luglio, disponibili quelli di oggi

Come ogni giovedì, l' Epic Games Store ha reso disponibili i nuovi giochi gratuiti della settimana e, allo stesso tempo, ha svelato i titoli che tutti i giocatori PC potranno riscattare dal 16 luglio : Echo Generation: Midnight Edition e Luto .

Una panoramica dei giochi gratis della prossima settimana

Echo Generation è un GDR a turni con una forte componente soprannaturale. Sviluppato dallo studio indipendente Cococucumber, il gioco è ambientato in una tranquilla cittadina canadese sconvolta da eventi misteriosi che iniziano a manifestarsi dopo un incidente. Il protagonista è un adolescente che, insieme alla sorellina e ad alcuni animali-compagni reclutabili, indaga su ciò che sta accadendo mentre affronta creature, robot e altre minacce fuori dall'ordinario. L'avventura alterna esplorazione, puzzle e combattimenti a turni, con abilità attivabili tramite piccoli minigiochi, il tutto accompagnato da un'estetica anni '90 in voxel art che contribuisce a creare un'atmosfera nostalgica.

Luto è un'esperienza horror psicologica intensa e disturbante, che ci mette nei panni di una persona incapace di uscire dalla propria casa. Ogni tentativo in tal senso la farà sprofondare ancora di più in un incubo fatto di illusioni, simbolismi e paure inafferrabili, dove nulla è come sembra e ogni passo può confondere i sensi.La casa, apparentemente familiare, si trasforma presto in un labirinto angosciante, popolato da presenze e ricordi che non trovano pace. In particolare, al centro dell'esperienza ci sarà il tema della perdita, il vuoto determinato dall'assenza di una persona amata.

Che ne pensate dei nuovi regali dell'Epic Games Store e di quelli in arrivo il 16 luglio? Raccontatecelo nei commenti.